Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'ya ait füze, mühimmat ve insansız hava aracı (İHA) depolarına ve askerlerin konuşlanma alanlarına saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre saldırılarda, Sapsan operasyonel-taktik füze ve bileşenleri, mühimmat ve uzun menzilli İHA'ların bulunduğu depoların ve 142 bölgedeki Ukrayna silahlı birimlerine ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları hedef alındı.

Açıklamada Rus hava savunmasının son 24 saatte 4 güdümlü hava bombasını ve 300 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırıda bir adet İskender-M balistik füzesi ve 60 silahlı ve yanıltıcı İHA'nın kullanıldığını duyurdu.