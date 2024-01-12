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Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıkan Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni, arama çalışmaları sonucunda 3. gününde bulundu. Arama faaliyetlerine katılan AFAD ekip sorumlusu Hamdi Can Günlü, bölgedeki STK'larla işbirliği yaparak arama faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ve şahsın zemin seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina\'nın cansız bedeni bulundu
12.01.2024 - 16:28,  Güncelleme: 16:29
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'3'ÜNCÜ GÜNDE ULAŞTIK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra cansız bedeni bulunan Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AFAD ekip sorumlusu Hamdi Can Günlü, "Kayıp şahsı bölgedeki STK'larla arama faaliyetine başladık. Arama faaliyetimiz sonucunda 3'üncü günde şahsa ulaştık. Kiriş Mahallesi'ndeki dağlık arazinin tamamını aradık, metrekare olarak bir şey söylemek şu an için zor. Uçurum kenarlarını hava araçlarıyla kontrol ettik. Kendimiz teknik malzemelerle, teknik iniş ekipmanlarıyla inerek kontrol ettik. Bu bölgelerde rastlayamadık. Ardından arama faaliyetimizi bölgeyi sektörleyerek, şahsı bulduk. Şahsı bulduğumuzda zemin seviyesindeydi" dedi.

Kaynak: DHA
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Antalya, Rusya, Kemer, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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