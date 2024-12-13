Rusya ve BM Suriye'yi Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile telefonda Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Verşinin ile Pedersen telefonda görüştü.

Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı görüşmede, Orta Doğu bölgesinde gerginliğin daha da artması riski olduğu belirtildi.

Verşinin ile Pedersen, Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasının, güvenlik ve düzenin sağlanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde BM'nin desteğiyle Suriyelilerin yürüttüğü siyasi çözüm sürecinin teşvik edilmesiyle ilgili konular" istişare edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, en kısa sürede Suriye'deki tüm güçlerin katılımıyla uluslararası toplantı yapılması, Pedersen'in de bu toplantıyı teklif etmesi gerektiğini belirtmişti.