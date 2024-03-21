Rusya ve Çin, Afrika'da Bilgi Kirliliğine Yol Açan Ülkeler

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ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi raporunda, kıta genelinde en fazla bilgi kirliliğine yol açan ülkelerin Rusya ve Çin olduğu iddia edildi.

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezinin yayımladığı "Afrika'da Bilgi Kirliliği Artışının Haritasını Çıkarmak" başlıklı raporda, kıtadaki bilgi kirliliğine neden olan dış aktörlere işaret edildi.

Raporda, kıta genelinde en fazla bilgi kirliliğine yol açan ülkeler Rusya ve Çin olarak sıralandı.

Raporda, Rusya ve Çin'in çıkarları kapsamında yürüttüğü dezenformasyon faaliyetleriyle Afrika'da darbeleri teşvik ettiği, Batı ile BM karşıtı duyguları körüklediği ve iklim değişikliği konusunda kafa karışıklığı yaratan bilgiler yaydığı iddia edildi.

Rusya'nın kıta genelinde 20'den fazla ülkeyi hedef aldığı belirtilen raporda, "Bu, Afrika'daki tüm dezenformasyon kampanyalarının yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda Rusya'nın, Afrika'da bilgi kirliliğini "agresif" bir şekilde kullandığı öne sürülerek, bu faaliyetlerle Rusya'nın kıtadaki 19 ülkede demokrasinin işlevselliğini engellediği iddia edildi.

Rusya'nın Afrikalı içerik üreticiler, sahte hesaplar, kurgulanmış video ve fotoğraflarla bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı belirtilen raporda, söz konusu yanlış bilgilerin Rus devletinin kontrolündeki medya, radyo ve resmi iletişim kanallarında da yayımlanarak daha fazla kişiye ulaştırıldığı ifade edildi.

Moskova yönetimince Afrika'da yürütülen faaliyetler kapsamında on binlerce gönderi ve içerik paylaşıldığına işaret edilen raporda, Rusya haricinde Çin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Afrika'da dezenformasyon faaliyetlerinde ön sırada olduğu kaydedildi.

Çin'in bilgi kirliliği noktasında Rusya'dan sonra ikinci sırada olduğu belirtilen raporda, içeriklerin Rus anlatılarıyla uyumlu veya onları güçlendiren bilgiler olduğuna işaret edildi.

Öte yandan raporda, Çin'in Afrika ülkeleriyle iletişim ve teknoloji alanında yaptığı anlaşmalar ve Afrika'da uydu sistemlerinin yaygınlaşmasına yönelik adımlarla da Çin merkezli dezenformasyonun arttığı belirtildi.

Afrika'da basın özgürlüğü azalıyor, bilgi kirliliği artıyor

Raporda, Afrika genelinde basın özgürlüğünde düşüş kaydedilmesine karşın dijital bilgi kirliliği faaliyetlerinde artış yaşandığı vurgulandı.

Afrika'da bilgi kirliliğinin özellikle seçimler döneminde arttığı belirtilen raporda, İsrailli Team Jorge şirketinin 2015'ten beri 20'den fazla Afrika ülkesinde seçim sürecinde bilgi kirliliğine yönelik kampanyalar düzenlediği kaydedildi.