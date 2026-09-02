Rusya ve Çin vizesiz seyahatte kalıcı anlaşma için görüşme kararı aldı - Son Dakika
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Rusya ve Çin vizesiz seyahatte kalıcı anlaşma için görüşme kararı aldı

Rusya ve Çin vizesiz seyahatte kalıcı anlaşma için görüşme kararı aldı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Çin'in vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirme konusunu görüşeceğini ve mutabakat sağlanacağını açıkladı. Putin'in önerisi sonrası iki ülke arasında uygulama devam ederken, Çin'den Rusya'ya turist sayısı 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 50 arttı.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirme konusunu görüşerek, koordinasyon sağlayacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasının kalıcı hale getirilmesi" önerisini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya "Konu iki taraf arasında görüşülecek ve üzerinde mutabakata varılacak" yanıtını verdi.

PUTİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Putin, 31 Ağustos'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmede, Pekin'in bunu mümkün ve faydalı görmesi halinde Rusya'nın Çin ile vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirmek için çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, 1 Aralık 2025'te imzaladığı kararnameyle Çin vatandaşlarının karşılıklılık esasına göre Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilmesine imkan tanımıştı. Uygulamanın ilk olarak 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olması öngörülmüştü.

Çin de daha önce Rus vatandaşları için benzer bir vizesiz seyahat uygulaması başlatmıştı. İki ülke daha sonra karşılıklı vizesiz giriş uygulamasını 2027 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

ÇİN'DEN RUSYA'YA TURİST SAYISI YÜZDE 50 ARTTI

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre, vize şartının kaldırılmasının ardından 2026'nın ilk çeyreğinde Çin'den Rusya'ya seyahat eden turistlerin sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya ve Çin vizesiz seyahatte kalıcı anlaşma için görüşme kararı aldı - Son Dakika

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