Rusya ve İran'dan Silah Kontrolü Toplantısı - Son Dakika
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Rusya ve İran'dan Silah Kontrolü Toplantısı

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Rusya ve İran, silah kontrolü ve silahsızlanma konularında Moskova'da istişarelerde bulundu.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konularında istişareler yapıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran ile dışişleri bakanlıkları düzeyinde başkent Moskova'da dün toplantı düzenlendiği ifade edildi.

Toplantıda, silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ile ilgili konuların istişare edildiği belirtilen açıklamada, Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Oleg Postnikov, İran heyetine de İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Dairesi Genel Müdürü Mohammad Hassaninejad Pirkouhi'nin başkanlık ettiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantının önemine değinilerek şunlar kaydedildi:

"Silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ile ilgili güncel konularda diyalog, Rusya ve İran arasında sağlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanması açısından öneme sahip. Toplantıda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda oluşan krizin atlatılması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözülmesi ele alındı."

Kaynak: AA

Dış Politika, Moskova, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve İran'dan Silah Kontrolü Toplantısı - Son Dakika

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