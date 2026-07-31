Rusya ve Türkiye\'den NATO Zirvesi Değerlendirmesi

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ile bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin sonuçlarının ve Basra Körfezi de dahil Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut bölgesel krizlerin ele alındığı kaydedildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye'nin NATO üyeliği de dahil olmak üzere uluslararası konulardan sorumlu Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü ile bir araya geldi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin sonuçları, Basra Körfezi de dahil Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut bölgesel krizler ile her iki tarafı ilgilendiren diğer meseleler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi."