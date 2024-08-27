Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor

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(ANKARA) - Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları hafta başından bu yana yoğunlaştı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan çeşitli bölgelere yönelik saldırılarında en az beş kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün Rusya tarafından Ukrayna'nın doğusuna yönelik başlatılan hava saldırılarını Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "en büyük saldırılarından biri" olarak niteledi. Rusya'nın saldırılarında dünden bu yana en az beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırılar enerji tesislerini hedef alırken; saldırılardan etkilenen bölgelerde çok sayıda Ukraynalı metro istasyonlarını sığınak olarak kullandı. Ukrayna'nın doğusundaki bölge yetkilileri, Kryvyi Rih şehrinde bir otelin füze ile yok edildiğini ve saldırıda iki kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Zaporiijya şehrinde ise insansız hava aracı saldırılarında üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın 200'den fazla roket ve insansız hava aracı kullandığı saldırılar Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine yönelik sınır ötesi saldırılarından sonra gerçekleşti. Kursk bölgesine yönelik 6 Ağustos'ta başlayan saldırı savaşı Rusya topraklarına taşıması yönüyle bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Kiev'in Rusya'nın saldırılarına karşı misilleme yapacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, Batılı müttefiklerine, Rusya'ya yönelik uzun menzilli hava savunma operasyonlarını değerlendirmeleri çağrısını yineledi.

Kursk operasyonu son günlerde yavaşlamış gibi görünse de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, bugün yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde 100 yerleşim yerini kontrol ettiklerini açıkladı. Syrski'nin açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirirken, sivil hedefleri vurduğuna yönelik suçlamaları reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında sivil altyapıları hedef aldığını belirtmişti.