Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna'da en az beş kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını en büyük saldırılar olarak nitelendirdi. Saldırılar enerji tesislerini hedef alırken, Ukraynalılar metro istasyonlarını sığınak olarak kullandı. Zelenskiy, Kiev'in Rusya'ya karşı misilleme yapacağını söyledi.

27.08.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları hafta başından bu yana yoğunlaştı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan çeşitli bölgelere yönelik saldırılarında en az beş kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün Rusya tarafından Ukrayna'nın doğusuna yönelik başlatılan hava saldırılarını Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "en büyük saldırılarından biri" olarak niteledi. Rusya'nın saldırılarında dünden bu yana en az beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırılar enerji tesislerini hedef alırken; saldırılardan etkilenen bölgelerde çok sayıda Ukraynalı metro istasyonlarını sığınak olarak kullandı. Ukrayna'nın doğusundaki bölge yetkilileri, Kryvyi Rih şehrinde bir otelin füze ile yok edildiğini ve saldırıda iki kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Zaporiijya şehrinde ise insansız hava aracı saldırılarında üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın 200'den fazla roket ve insansız hava aracı kullandığı saldırılar Ukrayna'nın  Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine yönelik sınır ötesi saldırılarından sonra gerçekleşti. Kursk bölgesine yönelik 6 Ağustos'ta başlayan saldırı savaşı Rusya topraklarına taşıması yönüyle bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Kiev'in Rusya'nın saldırılarına karşı misilleme yapacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, Batılı müttefiklerine, Rusya'ya yönelik uzun menzilli hava savunma operasyonlarını değerlendirmeleri çağrısını yineledi.

Kursk operasyonu son günlerde yavaşlamış gibi görünse de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, bugün yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde 100 yerleşim yerini kontrol ettiklerini açıkladı. Syrski'nin açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirirken, sivil hedefleri vurduğuna yönelik suçlamaları reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında sivil altyapıları hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Uluslararası, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement