Rusya ve Vietnam 17 anlaşma imzaladı; Putin nükleer santral inşasını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya ve Vietnam 17 anlaşma imzaladı; Putin nükleer santral inşasını duyurdu

Rusya ve Vietnam 17 anlaşma imzaladı; Putin nükleer santral inşasını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Moskova'da görüştü ve ekonomi, eğitim, nükleer enerji, bilim ve doğal kaynaklar alanlarında 17 belge imzaladı. Putin, Vietnam'da nükleer santral inşa edeceklerini açıklarken, ikili ticaret hacminin 2030'a kadar 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Rusya ile Vietnam arasında ekonomi, doğal kaynaklar ve barışçıl nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Putin ile Lam, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar için düzenlenen imza törenine katıldı.

Rusya ve Vietnam arasında ekonomi, eğitim, barışçıl nükleer enerji, bilim ve teknoloji, doğal kaynaklar alanlarındaki işbirliğini içeren 17 belge imzalandı, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak açıklama kabul edildi.

Vietnam'da nükleer enerji santrali inşa edilecek

Putin ve Lam, imza töreninde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Vietnam'ın stratejik ortaklar olduğunu belirten Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, her zaman eşitlik, saygı ve çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ilkelerine dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Vietnam'la ekonomi alanında ilişkilerin geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 5,7 arttı. Ancak bu yeterli değil. Bu rakam kapasitemizle uyuşmuyor. Yine olumlu eğilim var. Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi yüzde 13,8 arttı." dedi.

Vietnam'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzaladığına dikkati çeken Putin, bunun ikili ilişkilere katkısı olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin ödemelerde ulusal para birimine geçiş yaptığını söyleyen Putin, bunun sayesinde ikili ticareti küresel siyasi durumun ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların oluşturduğu olumsuz etkilerden koruduklarını belirtti.

Vietnam ile ortak projeler uyguladıklarını dile getiren Putin, Vietnam'da nükleer enerji santrali inşa edecekleri bilgisini paylaştı.

Putin, Vietnam vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahati için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Rusya ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meselelere yönelik yaklaşımlarının örtüştüğüne işaret eden Putin, "Ülkelerimiz uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik, içişlerine karışmama ilkelerini kararlılıkla savunuyor ve Asya-Pasifik bölgesinin istikrarlı kalkınması için birlikte çalışıyor." ifadesini kullandı.

İkili ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Vietnam Devlet Başkanı To, Rusya ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirdiklerini belirterek, "Küresel ve bölgesel durumdaki karmaşık değişimlerin yaşandığı dönemde, ilişkileri derinleştirme ve stratejik seviyeye yükseltme konusunda kararlı olmamız son derece önemli. Bu, her ülkenin stratejik kalkınma hedeflerine hizmet etmekte, bölgede ve tüm dünyada barış, işbirliği ve kalkınmanın sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır." dedi.

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilere önem verdiklerini dile getiren To, ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 15 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Nükleer Santral, Vladimir Putin, Politika, Moskova, Vietnam, Ekonomi, Enerji, Güncel, Bilim, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Vietnam 17 anlaşma imzaladı; Putin nükleer santral inşasını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:21:48. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Vietnam 17 anlaşma imzaladı; Putin nükleer santral inşasını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement