Rusya\'ya İhraç Edilen Bebek Bezleri Çalındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,RUSYA'ya ihraç edilen 55 bin dolar değerinde bebek bezlerini, gümrük yerine bir başka depoya boşaltarak çalan nakliyeci M.M.(34) yakalandı. Şüphelinin TIR'daki malları bir başka depoya boşalttığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ürünler sahibine geri verildi.

İstanbul'da polise başvuran Kozmetik firması yetkilisi İ.C.(44) Rusya'ya 55 bin dolar değerinde bebek bezi ihraç ettiklerini, malları bir TIR'a yükleyerek gümrüğe gönderdiklerini söyledi. Ancak bir süre sonra malın hiç gümrüğe gitmediğini belirlediklerini söyleyen İ.C. nakliye işi yapan kişinin malları çaldığını belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada TIR'ı güvenlik kameralarını kullanarak takibe alan polis, gümrük yerine bir başka depoya gittiğini belirledi. Bu gelişme üzerine nakliyeci M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Çalınan mallar ise bir depoda bulunarak sahibine geri verildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.