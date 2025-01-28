Ruto: KDC'deki Çatışmalara Diplomasiyle Çözüm Bulunmalı - Son Dakika
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Ruto: KDC'deki Çatışmalara Diplomasiyle Çözüm Bulunmalı

Kenya Devlet Başkanı Ruto, KDC'deki isyancı çatışmaların diplomasi ile sonlandırılması gerektiğini belirtti.

28.01.2025 12:19
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmaların sona erdirilmesinin tek çözümünün diplomasi olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre Devlet Başkanı Ruto, KDC güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalara dair basına açıklamalarda bulundu.

Ruto, KDC'deki durumu "çok karışık" olarak nitelendirerek, çatışmaların sona erdirilmesinde askeri olasılığın sorunu çözemeyeceğini, diplomatik yollarla barış sağlanabileceğini belirtti.

Ruto, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumdan çıkışın tek geçerli yolu angajman, diyalog ve istişarelerdir ve eminim ki böyle olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Doğu Afrika Topluluğu Başkanı da olan Ruto, üye ülkeleri acil toplantıya çağırdı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yarın düzenlenecek olan toplantıya katılacaklarını açıkladı.

Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran "23 Mart Hareketi (M23)" üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin, altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Kenya, Son Dakika

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