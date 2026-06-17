Rutte: Dronlara Düşman Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika
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Rutte: Dronlara Düşman Teknolojiler Geliştirilmeli

17.06.2026 16:54
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NATO Genel Sekreteri Rutte, dronları düşürmek için maliyetleri eşitleyecek önleme yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Uzun vadede, dronları son derece pahalı önleme füzeleriyle düşürmeye devam edemeyeceğimiz açık. Bu nedenle maliyeti dronlarla aynı seviyede olan önleme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Letonya Başbakanı Andris Kulbergs'le basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun doğu kanadında yaşanan dron olaylarını anımsatan Rutte, bunların Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz eylemlerini gösterdiğini belirtti.

Rutte, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunma konusundaki kararlılığını ve kapasitesini de bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizerek, "NATO'da hiçbir müttefik yalnız değildir." ifadesini kullandı.

7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin somut sonuçlar elde etmeye odaklanacağını kaydeden Rutte, bu kapsamda savunma yatırımlarının artırılması, savunma üretiminin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin sürdürülmesinin ele alınacağını söyledi.

Rutte, "Müttefiklere daha ileri gitmeleri ve daha hızlı hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum çünkü daha tehlikeli bir dünyayla karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

"Maliyeti daha düşük önleme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor"

Rutte, "Uzun vadede, dronları son derece pahalı önleme füzeleriyle düşürmeye devam edemeyeceğimiz açık. Bu nedenle maliyeti dronlarla aynı seviyede olan önleme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Bu bağlamda dron karşıtı teknolojilerin devreye girdiğine dikkati çeken Rutte, inovasyonun da bu çerçevede önemine işaret etti.

Rutte, NATO'nun, en gelişmiş dron karşıtı savunma sistemlerini süratle devreye sokma konusunda son derece kararlı olduğunun altını çizdi.

Geçen yılın sonlarında NATO'nun dron karşıtı kapasitesini genişletmek ve hızlandırmak amacıyla önlem paketi açıkladığını anımsatan Rutte, "Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de buna benzer yeni girişimlerin açıklanmasını bekliyorum." diye konuştu.

Rutte, hızlı deney ve test süreçlerini gerçek operasyonel kabiliyetlere dönüştürmeye yoğunlaştıklarını aktararak, "Amaç, düşük maliyetli dron karşıtı yöntemleri sahaya sürmek ve düşük maliyetli insansız hava araçlarıyla sürü dronları, kuvvetlerimizi, hava sahamızı ve ülkelerimizi tehdit etmeden önce etkisiz hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

NATO'nun bu çerçevede yakın zamanda karadan konuşlu önleme sistemlerine ilişkin tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Rutte, hızlı hareket etmenin öneminin altını çizdi.

Rutte, deneysel aşamadan operasyonel kullanıma geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini öngörmenin mümkün olmadığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

Zaman içinde daha fazla sistemin devreye alınacağını ve dron karşıtı teknolojilerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanacağını belirten Rutte, "Böylece giderek daha az ölçüde son derece pahalı geleneksel önleme sistemlerine bağımlı hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rutte: Dronlara Düşman Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika

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