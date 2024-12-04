Rutte: Güney Kore'nin Durumu İç Meselesi

Güncel

- NATO Genel Sekreteri Rutte: " Güney Kore'de yaşananlar onların iç meselesi"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, "Güney Kore'nin iç meselesi olan bu duruma herhangi bir yorum yapmayacağım" şeklinde cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesi basın açıklaması yaptı. Toplantıda Rusya'nın NATO ülkelerine karşı yürüttüğü düşmanca eylemlerin ele alındığı ancak Çin'in de NATO ülkelerini sabotaj ve siber suçlar gibi eylemlerle hedef aldığını vurgulayan Rutte, "Kendimizi nasıl savunacağımızı değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

" Orta Doğu'daki durum ele alındı"

Ürdün Kralı Abdullah'ın dünkü oturuma katılmasının büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Rutte, "Bize Orta Doğu'daki güncel durum hakkında bilgi verdi. Özellikle İran ve İran'ın bölgedeki rolünü ele aldık. İran, Rusya'dan para alarak bu parayı Hamas ve Hizbullah'ı desteklemek için kullanıyor. Tabii ki Suriye'deki durumu ve genel olarak Orta Doğu'yu da ele aldık" dedi. Dün gece Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın da katıldığı bir akşam yemeği düzenlendiğini vurgulayan Rutte, "Ukrayna'nın kritik altyapısı ve enerji altyapısını korumak için ihtiyaç duyduğu hava savunmasını nasıl sağlayabileceğimizi ve Ukrayna'nın bölgedeki geleceği hakkında müzakerelere başlayabilmesi için güçlü bir konuma nasıl getirilebileceğini ve bu konuda toplu olarak neler yapılabileceğini konuştuk" şeklinde konuştu.

" Gürcistan'da olanlar endişe verici"

Rusya'nın Gürcistan ve Moldova'daki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin yorumu sorulan Rutte, "Moldova'da olanlar konusunda elbette çok endişeliyiz. Yine de seçimlerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok memnunuz. Açık bir şekilde bir müdahale söz konusuydu. Fakat aynı zamanda Moldovalı yetkililer, seçimleri demokratik prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirebildi. Gürcistan'a gelince, elbette Gürcistan'da olup bitenler konusunda da endişeliyiz. Olayları yakından takip ediyoruz. Gürcistan'ı, Avrupa Birliği ve NATO ile olan Avrupa-Atlantik entegrasyon yoluna geri dönmeye teşvik ediyoruz. Ancak Gürcistan'da meydana gelen olaylar ve herhangi bir kaynaktan gelen seçim müdahalesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Bu tür müdahaleleri kabul edilemez" dedi.

"Güney Kore'nin iç meselesi olan bu duruma yorum yapmayacağım"

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Rutte, "Elbette, olayları yakından takip ediyoruz. Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte Hint-Pasifik ortaklığımızın bir parçasıdır ve bu durumun nasıl ilerleyeceği konusunu yakından takip ediyoruz. Ancak Güney Kore'nin iç meselesi olan bu duruma ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağım" diye konuştu. Bir gazetecinin Güney Kore gibi bir müttefikin karşılaştığı demokrasiye aykırı bir tavrın kınanmasının gerekli olduğuna ilişkin itirazına cevap veren Rutte, "Elbette öyle fakat Güney Kore bir NATO üyesi değil, bizim çok önemli bir dostumuz. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte ortaklık içinde çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu da, olan biteni adım adım ve anbean takip ettiğimiz anlamına geliyor. Ancak şu an için bir yorum yapmak istemiyorum. Öncelikle Korelilerin bu süreci nasıl ele aldıklarını görelim, gerekirse ileride daha fazla yorum yapılabilir" dedi. Rutte, "Bildiklerimiz televizyonda gördüklerinizden ibaret. Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl devam edeceği konusunda ilgiliyiz. Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar. Gerekirse, benden daha fazla açıklama duyacaksınız" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın hava savunma sistemi talepleri konuşuldu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın Ukrayna'nın 19 stratejik enerji tesisini koruması gerektiğine ve aynı sayıda hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren Rutte, "Evet, bu mesele de kesinlikle konuşuldu. Bildiğiniz üzere, Ukrayna'nın kendini savunabilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Rusların Ukrayna'ya karşı başlattığı sebepsiz saldırı devam ederken Ukrayna'ya sağlayabileceğimiz hava savunma sistemlerini ulaştırmamız gerekiyor. Son iki buçuk yılda, yani bu korkunç Rus saldırısının ilk bin günü boyunca Ukrayna'ya birçok hava savunma sistemi sağladık. Şimdi ise özellikle enerji altyapısı konusunda bir ihtiyaç var, çünkü Rusya, Ukrayna'ya karşı bu savaşta kışı bir silah haline getirmeye çalışıyor" dedi.

Bakanlar ikinci gün oturumuna katıldı

Rutte'nin açıklamalarının ardından, Dışişleri Bakanları Oturumu gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Rutte toplantının açılış konuşmasında, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore güçlerini kendi tarafında savaşa dahil ederek çatışmayı genişletti ve Ukrayna'yı denemek istediği füzeleri için bir test alanı olarak kullanıyor. Ayrıca, toprak kazanma savaşını sürdürmek için Çin ve İran'ın desteğine giderek daha fazla başvuruyor. Bugün, savaşın genişlemesine en etkili şekilde nasıl yanıt vereceğimizi ve Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik devam eden düşmanca eylemlerine karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşacağız" ifadesini kullandı.

Bakanlar oturumun ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.