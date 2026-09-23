Rutte, müttefiklerin savunmaya 250 milyar dolardan fazla ek kaynak ayırdığını açıkladı - Son Dakika
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Rutte, müttefiklerin savunmaya 250 milyar dolardan fazla ek kaynak ayırdığını açıkladı

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Rutte, ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey savunmasını güçlendireceğini söyledi. Rutte, Avrupa ve Kanada'daki müttefiklerin savunmaya 250 milyar dolardan fazla ek kaynak ayırdığını, savunma üretiminin talebi karşılamadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin güvenliği için Avrupa, Atlantik ve Arktik'in güvenliğinin gerekli olduğunu, ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti.

Rutte, ABD'nin Iowa eyaletinde Chicago Küresel İlişkiler Konseyinin (Chicago Council on Global Affairs) düzenlediği "NATO'nun Geleceği" başlıklı etkinlikte konuştu.

NATO'nun ABD açısından önemine değinen Rutte, ABD'nin güvenliğini sağlamak için Avrupa, Atlantik ve Arktik'in güvenliğinin gerektiğini ifade etti. ABD'nin bunu tek başına yapmasının verimli olmayacağını söyleyen Rutte, müttefiklerin ortak güvenliğe katkıda bulunduğunu vurguladı.

Avrupa ve Kanada'daki müttefiklerin savunmaya 250 milyar dolardan fazla ek kaynak ayırdığını aktaran Rutte, artan bütçelerin askeri kapasiteye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Rutte, eğitimli personel, gemi, tank, mühimmat ve insansız hava araçlarına duyulan ihtiyaca işaret ederek, Atlantik'in iki yakasında savunma sanayisi üretiminin mevcut talebi karşılayamadığını söyledi.

Rutte, NATO'nun üretimi artırmak için sanayi kuruluşlarıyla çalıştığını ve tedarik süreçlerini hızlandırmaya çalıştığını kaydetti.

Avrupa'daki müttefiklerin ABD'den aldığı askeri malzemelerin Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinde de önemli rol oynadığını dile getiren Rutte, Ukrayna'nın güvenliğinin müttefiklerin güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunu ifade etti.

Grönland'a ilişkin anlaşmanın Avrupa'da nasıl karşılandığına yönelik bir soruya cevabında Rutte, son altı ayda zorlu tartışmalar yaşandığını ancak anlaşmanın "son derece olumlu" karşılandığını söyledi.

Rutte, anlaşmanın "NATO'yu güçlendirdiğini" vurgulayarak, "Kuzey Kutbu bölgesini birlikte savunan, güçlenmiş bir NATO'nun açık göstergesi" olduğunu belirtti.

Rusya ve Çin'in kuzey bölgelerindeki faaliyetlerine dikkati çeken Rutte, Grönland dahil bu bölgenin NATO müttefikleri tarafından ortaklaşa korunması gerektiğini ifade etti.

Rutte, anlaşmanın Grönland'ın ileride Danimarka'dan bağımsız olmaya karar vermesi halinde de ABD'nin Ada'daki güvenlik yatırımlarının geçerliliğini korumasını amaçladığını anlattı.

Rutte, NATO'nun kuzey bölgelerinin güvenliği için başlattığı "Arctic Sentry" (Arktik Nöbeti) girişimi ile Grönland anlaşmasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, anlaşmanın İttifakı güçlendirdiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna

ABD ile Avrupa'nın güvenlik tehditlerini aynı şekilde değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruya cevabında Rutte, müttefiklerin ortak bir tehdit analizine sahip olduğuna işaret etti.

Rutte, Çin'in Asya-Pasifik'te harekete geçmesi halinde Rusya'nın NATO'yu Avrupa'da meşgul etmeye çalışabileceğini savunarak, Avrupalı müttefiklerin kıtanın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

NATO topraklarına yönelik Rusya tehdidini "uzun vadeli" olarak nitelendiren Rutte, hibrit saldırılar ve insansız hava aracı gözlemleri karşısında müttefiklere sakin kalma, savunma yatırımlarını sürdürme ve Ukrayna'ya desteğe devam etme çağrısı yaptı.

Kış aylarında bazı müttefiklerin Ukrayna'ya destekten geri adım atıp atmayacağına yönelik bir soruya cevabında Rutte, böyle bir beklentisi olmadığını söyledi.

Avrupa ve Kanada'dan, ABD'den alınarak Ukrayna'ya gönderilecek malzemeler için 10 milyar dolar toplandığına dikkati çeken Rutte, yeni yardım paketlerinin açıklanmaya devam ettiğini aktardı.

Ankara'daki savunma sanayisi forumu

7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi marjında yapılan savunma sanayisi forumunun geleceğine yönelik bir soruya cevabında ise Rutte, önceliklerini "para, sanayi ve Ukrayna'ya destek" olarak sıraladı.

Türkiye'den ABD'ye kadar İttifak'ın savunma sanayisinin üretimini artırmak amacıyla bir araya getirdiklerini belirten Rutte, forumda onlarca milyar dolarlık sözleşmeler yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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