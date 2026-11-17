(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Koretskyi'nin de yer aldığı heyeti NATO Karargahı'nda ağırladı. Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında Ukrayna'nın halkını ve altyapısını koruma çabalarını takdir ettiğini belirten Rutte, "Ukrayna, NATO'nun desteğinin devam edeceğine güvenebilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'dan gelen üst düzey heyetle NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rutte, Ukrayna ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"UKRAYNA, NATO'NUN DESTEĞİNE GÜVENEBİLİR"

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ve Başbakan Koretskyi'nin de aralarında bulunduğu heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rutte, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'dan gelen, Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk ve Başbakan Koretskyi'nin de aralarında bulunduğu değerli heyeti bugün NATO Karargahı'nda ağırlamaktan memnuniyet duydum."

Rusya'nın saldırılarının devam ettiğini belirten Rutte, "İş birliğimiz son derece değerli. Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında halkını ve altyapısını korumak için Ukrayna'nın gösterdiği kahramanca çabaları takdir ediyorum. Ukrayna, NATO'nun desteğinin devam edeceğine güvenebilir" ifadelerini kullandı.