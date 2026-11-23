NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ve Rusya arasında güvenlik endişelerine dair tartışmaların uzun süredir var olduğunu belirterek "Kabul edilemeyecek olan şey, NATO'yu 1997 sınırlarına geri çekmeye zorlanmamız ya da duruşumuz hakkında müttefiklerin dışında başka tarafların karar vermesidir." dedi.

Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin Başbakanı Friedrich Merz'le düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlerin "ciddi boyutta" olduğunu, bunlara karşı her an hazır olmak için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Hafta sonu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 3 Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin "tehlikeli" ve "kabul edilemez" olduğunu dile getiren Rutte, kendisi ve NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Varşova ile yakın temas halinde olduğunu aktardı.

Rutte, Rusya'nın yıl sonuna kadar uzaya nükleer füze yerleştirmeyi planladığı iddialarına ilişkin "Alman medyasında Rusların neler planlıyor olabileceğine dair çıkan haberlere değinecek olursak şunu temin edebilirim ki NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız. Buna, uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da güvende olduğumuzdan emin olmak dahildir." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri ayrıca İttifakın sürekli kara, deniz, hava ve uzayda caydırıcılık ve savunma durumunu değerlendirdiğinin, nerelerde düzenlemeler yapılması gerektiğini gözden geçirdiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna barış müzakerelerindeki güvenlik garantileri konusu ve Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği hakkındaki soruyu cevaplayan Rutte, Avrupa ve Rusya arasında güvenlik endişelerine dair tartışmaların Sovyetler Birliği dönemi dahil uzun süredir var olduğunu belirtti.

Rutte, "O dönemde Sovyetlerin ve Avrupalıların güvenlik endişelerine dair tartışmalar da yaşanmıştı. Bu şaşırtıcı bir durum değil, olabilir. Kabul edilemeyecek olan şey, NATO'yu 1997 sınırlarına geri çekmeye zorlanmamız ya da duruşumuz hakkında müttefiklerin dışında başka tarafların karar vermesidir." dedi.

Ayrıca Rutte, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının İttifakın "uzun süredir benimsediği" bir görüş olduğunu kaydetti.

"Gerçek barış müzakereleri henüz başlamadı"

"Ruslarla yapılacak gerçek barış müzakereleri henüz başlamadı." değerlendirmesini yapan Rutte, ABD'nin bu süreçteki çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rutte, Avrupa'nın ABD ve Ukrayna ile yakın istişare içinde olduğunu ve ortak duruş sergilediklerini kaydederek "Şimdi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uzlaşmaya istekli olup olmadığını görme vakti. (Güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği) bu konular tekrar gündeme gelebilir fakat tekrar gündeme gelseler dahi kimin NATO üyesi olup olmayacağına karar verecek olan yalnızca 32 müttefiktir." diye konuştu.