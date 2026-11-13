Rutte, Portekiz ve İspanya'ya yönelik eleştirisi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Rutte, Portekiz ve İspanya'ya yönelik eleştirisi olmadığını söyledi

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NATO Genel Sekreteri Rutte, Portekiz ve İspanya'yı eleştirmediğini, iki ülkenin savunma harcamalarını artırdığını söyledi. Rutte, Rusya tehdidinin tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini, füzelerin Dublin'e ulaşmasının doğu kanadına ulaşmasından 5 dakika uzun sürdüğünü belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Portekiz ve İspanya'ya yönelik sözlerine açıklık getirerek, bu iki ülkeyi eleştirmediğini, Rusya tehdidinin yalnızca doğu kanadındaki müttefiklerle sınırlı kalmayıp Avrupa'nın tamamını ilgilendirdiğini vurguladığını belirtti.

Rutte, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi marjında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Portekiz ve İspanya'da Rusya tehdidinin uzak algılanabileceği yönündeki sözleri ile Portekiz Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamayı "üzüntü verici" bulduğunun hatırlatılması üzerine Rutte, "Portekiz veya İspanya'ya yönelik bir eleştirim yok. Çünkü tam da yapmamız gerekeni yapıyorlar. Savunma harcamalarını ve savunma sanayisi üretimini artırıyorlar." dedi.

Söylediklerinin yalnızca bu iki ülke için geçerli olmadığını, Avrupa genelinde zaman zaman siyasetçilerden ziyade halkların, kendi ülkeleri ile Estonya ve Polonya gibi doğu kanadındaki ülkeler arasında tehdit bakımından fark bulunduğunu düşündüğünü belirten Rutte, "Söylediğim tek şey, Rusya'nın bu en yeni füzelerinin Dublin'e, Amsterdam'a, Madrid'e veya İtalya'ya, Roma'ya ulaşmasının, Tallin'e ya da Vilnius'a ulaşmasından 5 dakika daha uzun sürdüğü." diye konuştu.

Portekiz Başbakanı ile görüşerek açıklama yapıp yapmayacağı sorulan Rutte, "Açıklamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın yanında kararlı biçimde duran ve Rusya'nın oluşturduğu tehdidi bütünüyle anlayan ülkeleri ve hükümetleri göz ardı etmemesi gerektiğini bilmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Portekiz'in ve halkının tarihin hangi tarafında durdukları konusunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadığına işaret edilen açıklamada, "NATO Genel Sekreteri'nin böylesine ciddi bir konuda bu kadar gelişigüzel konuşması üzüntü vericidir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Rutte, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya tehdidini "uzak" olarak nitelendiren ve bunun "esas olarak Polonya'yı ilgilendirdiğini" düşünen İspanya ve Portekiz'deki muhataplarına zaman zaman "Rusya'nın en yeni füzelerinin Lizbon'a ulaşması, Varşova'ya ulaşmasından yalnızca 5 dakika daha uzun sürüyor." hatırlatmasında bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA
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