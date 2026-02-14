Rutte: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Tamamlandı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'sinin tamamlandığını ancak Gönüllüler Koalisyonu ve ABD'nin Ukrayna ordusuna destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı "Yeteneklilerin Koalisyonu mu? Ukrayna için Uzun Vadeli Desteğin Sağlanması" başlıklı oturumda konuştu.

"Bu mücadelede güçlü kalabilmek için öncelikle Rusların bu savaşı kazanmadığını anlamamız gerekiyor." diyen Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun Kanada ve Avrupalı ??müttefikler tarafından finanse edilen "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında büyük miktarlarda tedarik sağlamaya devam ettiğine değindi."

Rutte, bunun dışında Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın ikili anlaşmalar da yaptığını anımsatarak, "Biz onların tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz." diye konuştu.

Üç düzeyde güvenlik garantisine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rutte, ilk olarak Ukrayna ordusunun eğitilmesi ve donatılması gerektiğini, daha sonra savaş sonrasında Rusya'nın bir kez daha işgale kalkışmayacağı caydırıcılığın sağlanması için "Gönüllüler Koalisyonu"na ve son olarak da ABD'nin dahline gereksinim olduğunu vurguladı.

Rutte, "Ocak ayında Paris'te Amerikalılarla çok başarılı bir görüşme yaptık ve güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim." ifadesini kullandı.

Trump yönetimini bir kez daha savundu

ABD'nin Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını test ettiğini belirten Rutte, "Mevcut Amerikan hükümeti hakkında istediğiniz kadar eleştiri yapabilirsiniz ancak ben, onları bu konuda savunacağım." şeklinde konuştu.

Rutte, ABD'nin NATO'ya hem kendi güvenliği hem de kolektif güvenlik için bağlı olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm şey, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu, NATO içinde daha fazla liderlik rolü üstleneceği, ABD'nin NATO'ya bağlı olarak, Avrupa'da güçlü bir konvansiyonel ve elbette nükleer varlığa sahip olacağı ancak ABD'nin Avrupa'dan daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği, ayrıca Asya-Pasifik'i ve kendi yarım küresini de kapsadığını kabul ettiği yönünde bir vizyon birliğiydi."

Ancak ilerleyen süreçte, hem nükleer hem de konvansiyonel anlamda ABD'nin Avrupa'da güçlü bir varlığı olacak. Bu tamamen mantıklı. Burası dünyanın en zengin yerlerinden biri, Avrupa. Çok büyük ekonomilerimiz var ve bunlara daha çok önem veriyoruz. Savunmamızda daha fazla liderlik söz konusu."

Ortak kuvvet komutanlıklarının zamanla Avrupalılar tarafından yönetileceğini aktaran Rutte, "NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana kesinlikle her zamankinden daha güçlü." dedi.