Rüyaların İşlevleri Araştırmalarla Ortaya Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rüyaların İşlevleri Araştırmalarla Ortaya Konuldu

Rüyaların İşlevleri Araştırmalarla Ortaya Konuldu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yapılan araştırmaların rüyaların yaratıcı düşünce kapasitesini geliştirme, terapi etkisi, travmatik olaylarla mücadele ve problem çözme gibi işlevleri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Öztürk, rüyaların binlerce yıldır bilim insanları tarafından araştırıldığını ve bilinçli rüya çalışmalarının rüyada geçen zamanla gerçek zaman arasındaki benzerliği gösterdiğini ifade etti.

21.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, araştırmanların rüyaların yaratıcı düşünce kapasitesini geliştirme, terapi etkisi, travmatik olaylarla mücadele ve problem çözme gibi işlevleri olduğunun ortaya koyduğunu söyledi.

Uyku uzmanı Öztürk, Trakya Tıp Öğrencileri Birliğince Dr. Ratıp Kazancıgil dersliğinde düzenlenen "Derinlemesine Rüyalar" adlı seminerde, rüyaların binlerce yıldır bilim insanları tarafından araştırıldığını söyledi.

Öztürk, kişinin rüya gördüğü sırada bilinçli olma hali diye tanımlanan lucid rüya (bilinçli rüya) çalışmalarının rüyada geçen zamanla normal zaman arasındaki benzerliği gösterdiğine işaret etti.

Bilinçli rüyalar hakkında ilk çalışmaların 1913'te Hollanda'da başladığını, 1995'te Stanford Üniversitesinde konuyla ilgili nörofizyolojik çalışmalar yapıldığını belirten Öztürk, bu çalışmaların rüyada geçen zamanla gerçek zaman arasındaki sanılanın aksine fark olmadığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Rüyaları araştıran bilim insanlarının rüyaların işlevlerine ilişkin aktarımlar yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Günümüzde yapılan araştırmaların bulguları rüyaların en az 3-4 işlevinin olabileceğini gösteriyor. Rüyaların yaratıcı düşünce kapasitesini geliştirebilecek, rüya sırasında bir terapi etkisi olabilecek, yaşadığımız travmatik olaylarla mücadele etmemizi kolaylaştırabilecek ve problem çözümünde katkı sağlayabilecek işlevleri var." dedi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Levent Öztürk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüyaların İşlevleri Araştırmalarla Ortaya Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Rüyaların İşlevleri Araştırmalarla Ortaya Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement