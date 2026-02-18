Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu akıma kapılan 3 kuzu telef oldu.
Ulukapı Mahallesi Çeltikçi Denizcilik Lisesi yakınlarında rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik telleri koparak yola düştü.
O sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki Musa Öz'e ait 3 kuzu, tellere temas ederek telef oldu.
Yerde hareketsiz yatan kuzularını gören Öz, durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Mahalle sakinleri, hatların eski olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Rüzgar 3 kuzuyu telef etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?