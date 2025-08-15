Rüzgarın Kurbanı: Ağaç Araç Üzerine Düştü - Son Dakika
Rüzgarın Kurbanı: Ağaç Araç Üzerine Düştü

15.08.2025 20:59
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi, yaralanan yok.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı. Hasar gören araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (DHA

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

20:32
19:48
