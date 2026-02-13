Rüzgarla Ters Dönünce Çaya Düştüler

1) ÜZERİNDE BULUNDUKLARI ASMA KÖPRÜ, ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

SİNOP'un Erfelek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ters dönen asma köprüden çaya düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, Kadir Bozkurt Bulvarı'ndaki Karasu Çayı üzerindeki asma köprüde meydana geldi. Hatıra fotoğrafı çekilirken üzerinde bulundukları asma köprünün şiddetli rüzgarın etkisiyle ters dönmesi sonucu Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik, çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve Erfelek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, köprü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.