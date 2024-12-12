Ryan Borgwardt Avrupa'ya Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ryan Borgwardt Avrupa'ya Kaçtı

Balık tutarken boğulma izlenimi bırakarak Avrupa'ya kaçan Borgwardt, geri dönüp ifade verdi.

12.12.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir gölde kanosuyla balık tutarken boğulduğu izlenimini uyandırarak Avrupa'ya kaçan Ryan Borgwardt (45), aylar sonra ülkesine dönerek mahkemede ifade verdi.

Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, düzenlediği basın toplantısında, Borgwardt'ın, ortadan kaybolmasından yaklaşık 4 ay sonra "kendi isteğiyle geri döndüğünü" ve yargı karşısına çıktığını söyledi.

Evli ve 3 çocuk babası Amerikalının, ağustos ayında Green Lake isimli gölde balık tutarken kaybolduğunu söyleyen Podoll, yetkililerin, gölün zemininde batan kanosu ve cep telefonu bulunan Borgwardt'ı, boğulduğunu sanarak 54 gün boyunca aradığını belirtti.

Podoll, aylar sonra Borgwardt'ın ABD polisiyle iletişime geçtiğini, Avrupa'da bir yerde olduğunu ve "ölme numarasını" ailevi bir mesele sebebiyle planladığını söylediğini ifade etti.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 10 Aralık'ta ülkesine dönen Borgwardt, gözaltına alındı ve bugün mahkemede ifade verdi.

Mahkeme kayıtlarında, ailesiyle irtibata geçirilen kişi için son defa izine rastlandığı gölde yapılan arama çalışmalarının 10 binlerce dolara mal olduğu ve bunun için Borgwardt'tan tazminat ödemesinin istenildiği yer aldı.

Belgelerde Borgwardt'ın, ortaya çıktıktan sonra polise, elektrikli bir bisikletle gölden uzaklaştığını ve bir otobüse binerek önce Kanada'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ryan Borgwardt Avrupa'ya Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 02:41:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ryan Borgwardt Avrupa'ya Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.