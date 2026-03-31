S&D Grubu'ndan AB-İsrail Anlaşması'na Askıya Alma Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci siyasi grup Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), İsrail'in insan haklarını "tekrar eden ve ciddi şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın acilen askıya alınması çağrısında bulundu.

S&D grubundan yapılan yazılı açıklamada "Dün alınan karar, uluslararası toplumun, AB'nin ve barış için çalışan sivil toplum kuruluşlarının tekrar eden uyarılarını göz ardı etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın AB'nin bir ortağı açısından "ciddi bir demokratik gerileme" olarak nitelendiren açıklamada, İsrail cezaevlerindeki mahkumların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi kötü muamelelere maruz kaldığı, bu durumun onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığına dair raporlar bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen S&D Grubu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yannis Maniatis, kararın uluslararası toplum ve AB'nin uyarılarını göz ardı ettiğini vurguladı.

Maniatis, "İdam cezasının yeniden getirilmesi geçmişe atılmış bir adımdır ve İsrail ile ortaklığımızın temelini oluşturan değerlere bir darbe daha indirmektedir. Sessiz kalmayacağız. Bir ortak, dostlarının ve sivil toplumun uyarılarını sürekli göz ardı ediyorsa bunun sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'ne çağrıda bulunan Maniatis, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının zamanı gelmiştir. Harekete geçme zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

2000 yılında yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasında siyasi diyalog, ticari işbirliği ve insan haklarına saygı temelinde ilişkileri düzenliyor.

Anlaşmanın 2. maddesi, insan hayatının korunması ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere temel haklara bağlılığı şart koşuyor.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, 30 Mart Pazartesi Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 evet oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesi halinde af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.