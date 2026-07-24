Pedro Sánchez'den, YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e destek: Bu cesur kararınız bizlere umut veriyor - Son Dakika
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Pedro Sánchez'den, YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e destek: Bu cesur kararınız bizlere umut veriyor

Pedro Sánchez\'den, YENİ Parti\'yi kuran Özgür Özel\'e destek: Bu cesur kararınız bizlere umut veriyor
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Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e yazılı destek mesajı gönderdi. Sánchez, Özel'in cesur kararının umut verdiğini ve ortak değerler için mücadele edenleri harekete geçirdiğini belirtti.

(ANKARA)- Soyalist Enternasyonel Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e desteklerini bildirdi. Sanchez, "Kuşkusuz, bu cesur kararınız bizlere umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor" dedi.

Sánchez'in, yazılı destek mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Özgür,

Sosyalist Enternasyonal olarak, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü için gösterdiğin çabaları her aşamada aktif bir dayanışma içinde yakından takip ettik. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi, partiniz tarafından seçilen birçok başka belediye başkanının gözaltına alınması ve nihayetinde önceki kongrelerin tüm demokratik kararlarını geçersiz kılan 'Mutlak Butlan' ile karşı karşıya kalarak büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldınız.

Tüm bu zorlu anlarla cesaretle yüzleşmeye çalıştın ve her zaman toplumun çıkarlarını kişisel çıkarlarının üzerinde tuttun.

Sadece meşru olarak seçilmiş temsilcilerin değil, aynı zamanda tabanın da talebi doğrultusunda Yeni Parti'nin kurulması yoluyla mücadelenize devam etme kararını almanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Güçlü bir lider olarak, en temel ilkelerin ihlal edildiği bir dönemde böyle bir atılım yapmanın tam zamanı olduğunu gördün. Kuşkusuz, bu cesur kararınız bizlere umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor.

Örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız üzere, bu yeni ve umut verici girişimde yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Parti'nin büyük başarılar kazanmasını diliyorum,

Her zaman sizinle dayanışma içinde olan,

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Sosyalist Enternasyonal Başkanı"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Pedro Sánchez'den, YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'e destek: Bu cesur kararınız bizlere umut veriyor - Son Dakika

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