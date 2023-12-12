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Saadet Partili Bitmez, Meclis'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Saadet Partili Bitmez, Meclis'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Saadet Partili Bitmez, Meclis\'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
12.12.2023 - 14:15,  Güncelleme: 14:27
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Saadet Partili Bitmez, Meclis'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez (53), TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

BAKAN TUNÇ VE VEKİLLER HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez'in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, "Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi" dedi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

Kaynak: DHA
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