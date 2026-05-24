Arıkan: Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıkan: Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil

24.05.2026 18:05  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gaziantep il kongresinde iktidarı eleştirerek ekonomi, konut krizi ve tarım politikalarına dikkat çekti, 'Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil' dedi.

(GAZİANTEP) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gaziantep 9. Olağan İl Kongresi'nde, iktidarı eleştirerek, "Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gaziantep 9. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Arıkan, iktidarın ekonomi, konut krizi ve tarım politikalarını eleştirerek "Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil" dedi. Arıkan, kongrede, geçtiğimiz yerel seçimlerde BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Mehmet Vahdettin Yüksel ve Şehitkamil Bağımsız Belediye Başkan adayı Müslüm Aslan'ın da aralarında bulunduğu yeni partililere de üyelik rozetlerini taktı.

"ANKARA'DA HER ŞEYİ KONUŞUYORLAR, ASGARİ ÜCRETİ KONUŞMUYORLAR"

Anadolu'da neredeyse gitmedikleri yer kalmadığını, çiftçinin ve esnafın elini sıkıp, gençlerin derdini dinlediklerini ve emeklilerle çay içtiklerini belirten Arıkan, "Gördüğüm manzara şu; Ankara'nın gündemiyle Anadolu gündemi aynı değil! Ankara'dan ülkeyi yönetmeye çalışanlarla, Anadolu'da ayakta kalmaya çalışanların dertleri aynı değil" dedi.

İktidarın sokağın gerçeklerinden koptuğunu vurgulayan Arıkan, "Ankara'da her şeyi tartışıyorlar ama emekli maaşını tartışmıyorlar! Her şeyi konuşuyorlar ama asgari ücreti konuşmuyorlar! Her şeyi görüyorlar ama çarşı, pazardaki fiyatları görmüyorlar! Her şeyi biliyorlar ama uyuşturucu rakamlarını, bağımlılık sayılarını görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"NÜFUSUN YÜZDE 50'Sİ KİRADA"

Gaziantep ve Türkiye'nin gündemindeki "Kira ve Konut Meselesi"ne de geniş yer ayıran Arıkan, Anadolu'da birçok vatandaşı dinlediklerini belirterek "Bir dokunduk, bin ah işittik" dedi. Asgari ücretlilerin kiralardan ne kadar muzdarip olduğunu ve ev sahibi olmanın hayalini bile kuramadıklarını gördüğünü ifade eden Arıkan, bölgenin deprem kuşağında olduğunu hatırlattı. Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Şehitkamil ve Şahinbey başta olmak üzere merkez ilçelerimizde kiralar, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için ağır bir yük haline geldi. Bugün, Gaziantep'te nüfusun yüzde 50'ye yakını kirada yaşıyor. Kirada yaşayan hane sayısı 200 bin. Ama iktidarın son TOKİ projesinde Gaziantep'te yapmayı planladığı konut sayısı ne kadar biliyor musunuz? 13 bin 940. Şimdi soruyorum: Allah aşkına siz Antepli hemşerimin konut sorununu böyle mi çözeceksiniz?"

"EVİNE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN DEĞİL, DEVLETE VERGİ, BANKAYA FAİZ, TEDARİKÇİYE BORÇ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Gaziantep çarşılarında esnafla yaptıkları görüşmeleri de aktaran Arıkan, küçük işletmelerin ağır bir ekonomik yük altında olduğunu vurguladı. "Türkiye'de esnaf tarihimizde ilk defa çalışarak batıyor, raflardaki ürününü satarak batıyor" diyen Arıkan, esnafın gün sonunda vergi, faiz ve borç yüküyle baş başa kaldığını ifade etti.

"Evine ekmek götürmek için değil; devlete vergi, bankaya faiz, tedarikçiye borç yetiştirmek için çalışıyor" sözleriyle mevcut ekonomik tabloyu eleştiren Arıkan, borç yapılandırmalarındaki yüksek faiz oranlarına da tepki göstererek, "Bu kararı alan iktidara 'Allah razı olsun' diyemiyoruz, 'Allah'tan korkun' diyoruz" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan: Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:46:44. #7.12#
SON DAKİKA: Arıkan: Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.