Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İHH Genel Başkanı Yıldırım'a ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından ziyaret edildi. Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretin gerçekleştiği bildirildi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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