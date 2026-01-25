Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Ziyaret

25.01.2026 14:21  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, hastalığı ilerleyen ve cezaevinde tedavi edilmesi engellenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Arıkan, ayrıca Çalık'ın ailesiyle de bir araya geldi ve adalet çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti. Arıkan, Çalık'ın ailesiyle de bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastalığı ilerleyen, kendi doktoruna tedavi olma isteği kabul edilmeyerek defalarca getirildiği hastaneden, sağlık durumu uygun olmamasına rağmen tekrar cezaevine götürülen Mehmet Murat Çalık'a ve ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bugün İzmir Buca Cezaevi'nde Murat Çalık Beyefendi'yi ziyaret ettik. Geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon geçirmişti. Hem geçirmiş olduğu operasyondan dolayı hem de halini hatırını sormak adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Öncesinde kıymetli annesini ziyaret ettik. Trabzon'dan buraya gelmiş, günlerdir oğlunun yolunu bekleyen bir annenin ve ailenin yaşadığı sıkıntılara da yakından tanıklık ettik.

"Gelinen noktada tutukluluk önlem olmaktan öte fiili ceza uygulamasına dönüşmüş"

Bugün buraya yaptığımız ziyaret, klasik bir geçmiş olsun ziyareti değildir. Bu ziyaret, hem insani hem de vicdani yükümlülüğümüzü yerine getirme ziyaretidir. Gecikmiş adaletin doğurduğu sıkıntıların daha geniş kitlelerce duyulması amacıyla buradayız. Gelinen noktada tutukluluk, bir önlem olmaktan öte fiili bir ceza uygulamasına dönüşmüş durumdadır. Geçmişte yapılan hataların bugüne taşınması sağlıklı bir yaklaşım değildir.

"Duamız, Murat Çalık'ın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır"

Bizim gayretimiz ve mücadelemiz, hukuksuzlukların sona erdiği bir Türkiye'yi inşa edebilmektir. Duamız, Murat Çalık'ın bir an önce sağlığına kavuşması, ailesinin de bu hasretinin sona ermesidir. Önümüzdeki dönemde adil bir Türkiye'yi, adil bir yargılama sistemini kurduğumuzda, bu tür ziyaretlerin ve bu tür hukuksuzlukların olmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Beylikdüzü, Politika, Cezaevi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:18:04. #7.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.