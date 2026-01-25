Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan, Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a Ziyaret

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti. Arıkan, Çalık'ın ailesiyle de bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastalığı ilerleyen, kendi doktoruna tedavi olma isteği kabul edilmeyerek defalarca getirildiği hastaneden, sağlık durumu uygun olmamasına rağmen tekrar cezaevine götürülen Mehmet Murat Çalık'a ve ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bugün İzmir Buca Cezaevi'nde Murat Çalık Beyefendi'yi ziyaret ettik. Geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon geçirmişti. Hem geçirmiş olduğu operasyondan dolayı hem de halini hatırını sormak adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Öncesinde kıymetli annesini ziyaret ettik. Trabzon'dan buraya gelmiş, günlerdir oğlunun yolunu bekleyen bir annenin ve ailenin yaşadığı sıkıntılara da yakından tanıklık ettik.

"Gelinen noktada tutukluluk önlem olmaktan öte fiili ceza uygulamasına dönüşmüş"

Bugün buraya yaptığımız ziyaret, klasik bir geçmiş olsun ziyareti değildir. Bu ziyaret, hem insani hem de vicdani yükümlülüğümüzü yerine getirme ziyaretidir. Gecikmiş adaletin doğurduğu sıkıntıların daha geniş kitlelerce duyulması amacıyla buradayız. Gelinen noktada tutukluluk, bir önlem olmaktan öte fiili bir ceza uygulamasına dönüşmüş durumdadır. Geçmişte yapılan hataların bugüne taşınması sağlıklı bir yaklaşım değildir.

"Duamız, Murat Çalık'ın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır"

Bizim gayretimiz ve mücadelemiz, hukuksuzlukların sona erdiği bir Türkiye'yi inşa edebilmektir. Duamız, Murat Çalık'ın bir an önce sağlığına kavuşması, ailesinin de bu hasretinin sona ermesidir. Önümüzdeki dönemde adil bir Türkiye'yi, adil bir yargılama sistemini kurduğumuzda, bu tür ziyaretlerin ve bu tür hukuksuzlukların olmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz."