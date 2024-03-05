Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, 0-2 yaş grubundaki çocukları olan ailelerin doğal gaz ücretini ücretsiz yapacak

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Biz 0-2 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin doğal gaz ücretinin ilk 125 metreküpünü Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz hale getireceğiz." dedi.
Aydın, Karar TV'de katıldığı canlı yayında, Saadet Partisi olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendi adaylarıyla yola çıktıklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerine değinen Aydın, "Ben kişisel olarak gözlemlediğim kadarıyla çalışmadı da demiyorum. Çalıştı ama bu çalışma İstanbul'u dönüştürmedi. Bu çalışmak İstanbul'un trafiğini, trafikte kalma süresini, toplu taşımayı, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm ve yeni bir vizyonu İstanbul'a kazandırmadı. Dolayısıyla bizim dışımızdaki her durum, İstanbul için gelecek 5 yıl kayıp yıllar olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bizim Saadet Partisi olarak İstanbul'a ilişkin bir tasavvurumuz var." diye konuştu.
Aydın, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidarın engellemeleri neticesinde bazı projeleri yapmakta zorlandığını düşünüyor musunuz ?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:
"Ben bir bahane üretmem. İktidar yapmak isteyebilir. Ama bugün yapılması gerekip de yapılmayanları oraya bağlamak çok sağlıklı değildir diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Çoban kurttan şikayet etmez. Kaptan denizin yüksek dalgalarından şikayet etmez. İstanbul'un bütçesi büyük bir bütçedir. İstanbul'un imkanları geniştir. Güçlü bir irade bütün bu temel sorunların üstesinden gelebilir."
Birol Aydın, İstanbul'un acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu söyledi.
Doğal gaz maliyetlerinin genel bütçe içerisinde özellikle kış aylarında çok belirgin olduğunu kaydeden Aydın, "Biz 0-2 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin doğal gaz ücretinin ilk 125 metreküpünü Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz hale getireceğiz." dedi.
Yeniden Refah Partisinin İBB Başkan adayı çıkarması ve Milli Görüş sloganıyla kampanya yürütmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Aydın, şunları kaydetti:
"Doğrusu bu sorulara cevap vermekte çok istediğim bir şey değil. Çünkü Milli Görüş dediğimiz şey sokakta kalmış bir şey değil ki. Sahipsiz bir şey değil ki. Milli Görüş soyla yürüyen bir şey değil ki. Milli görüş bir mefkure, bir anlayış, bir yoldur. O yolun varisi Saadet Partisinin genel başkanı olarak ahirete irtihal etti. YRP'li olan Erbakan sevdalısı insanlarımız var. Onlara sesleniyorum. Erbakan Hoca'mız böyle bir parmağını işaret etmiş. Bir kısım insanlarımız dönmüşler Erbakan Hoca'mızın parmağına bakıyorlar. Oysa bu parmak 'buraya bak' için değildir. İşaret ettiği yer Saadet Partisidir, Milli Görüş mefkuresidir. Dolayısıyla biz bugün fertlerin kendilerini nasıl tanımladıklarından bağımsız olarak söylüyoruz. Herkes kendini bir şekilde tanımlıyor."
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