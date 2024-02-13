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Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Aydın, 'Şüphesiz üretim denilince hangi alanda olursa olsun üreten her bir insanımızın eli öpülesi durumdadır. İstihdam, katma değer sağlamak, Türkiye'nin güçlenmesine vesile olmak bütün parametreler içerisinde en önemli ve öncelikli olan husustur' diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin'i ziyaret etti. Ziyaretine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Us, Saadet Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya, İl Başkan Yardımcıları Fatih Elbaşı ve Oğuzhan Sadıkoğlu da eşlik etti.

'SAADET PARTİSİ OLARAK BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİK'

Ziyareti değerlendiren Aydın, 'İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber İstanbul'a ilişkin kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı düşüncelerimizi, sorunlarımızı ve çözümlerimizi paylaştık. Şüphesiz üretim denilince hangi alanda olursa olsun üreten her bir insanımızın eli öpülesi durumdadır. İstihdam sağlamak, katma değer sağlamak, Türkiye'nin güçlenmesine vesile olmak bütün parametreler içerisinde en önemli ve öncelikli olan husustur. Türkiye'de ve İstanbul'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel sorunlarımızın ne olduğunu ve birikmiş sorunların ne olduğunu beraber konuştuk. Bütüncül bir yaklaşımla hem lojistik hem bürokratik engellerin kaldırılmasıyla hem de altyapı hizmetlerinin genişlemeye müsait hale getirilmesiyle Saadet Partisi olarak bir rejim değişikliğine ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Bunu değerli başkanımıza ve arkadaşlarına ifade ettik' dedi.

'BÜTÜN MESELELERE AHLAKİ BAKIŞ AÇISIYLA BAKMAMIZ GEREKİYOR'

31 Mart itibariyle İstanbul'un temel bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydın, 'Hem Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sorunlara hem de İstanbul'un sorunlarına ilişkin merkezi yönetimin, bürokrasinin, iş dünyasının ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözümlerini bildiğini buna rağmen bir türlü hak edilmiş bir yaşamın İstanbul'a yaşatılmadığının da altını çizdik. İstanbul'u kıymetlendirirken hangi mihenk taşını esas aldığımızı dile getirdik. Bütün meselelere bir ahlaki bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. İstanbul'un yaşanabilir bir şehir olmasının mümkün olduğunu dile getirdik. Önümüzdeki seçimlerin ülkemiz ve insanımız için hayır ve bereket getirmesini niyaz ediyorum' diye konuştu. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin ise 'İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin mihenk taşıdır. Üretimde başkentidir. Kıymetli başkanımız sanayiye önem veren bir yapıdan geliyor. Üretimin başkenti olan Organize Sanayi Bölgesi ziyareti bizi son derece mutlu etmiştir. Allah yolunuzu açık etsin' ifadelerini kullandı.