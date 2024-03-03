Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İki kutup varsa birisi Saadet Partisidir

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Şimdi iki kutuplu bir seçim varmış gibi gösteriyorlar, biz de 'hayır' diyoruz. Sizin paradigmalarınız aynı, aynı yaklaşımlara sahipsiniz. Bilakis bu seçimde iki kutup varsa birisi Saadet Partisidir, diğeri de diğerleridir." dedi.
Habertürk TV'de canlı yayına katılan Aydın, İstanbul'un en temel sorununun geçim sorunu olduğunu, 7'den 77'ye her kesimin bu sorundan etkilendiğini söyledi.
Sahada Saadet Partisine yönelik güçlü bir saygı olduğunu gördüklerini aktaran Aydın, bu saygıyı oya dönüştürmek için insanların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.
Aydın, İstanbul'da seçimleri hangi unsurun belirleyeceğinin sorulması üzerine, "İnsanların en hassas yerlerine kimler dokunabilirlerse, o derdine kim dokunabilirse zannediyorum sandığı o etkileyecektir." ifadesini kullandı.
Bu seçimlerde cafcaflı sözlerin, projelerin toplumda karşılığı olmayacağını söyleyen Aydın, insanların samimiyete, dürüstlüğe bakacaklarını ifade etti.
Aydın, geçmiş dönemlerde İstanbul'a birçok hizmet yapıldığını ancak bugünkü keşmekeşliğin, sorunların ortadan kaldırılamadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Şimdi iki kutuplu bir seçim varmış gibi gösteriyorlar, biz de 'hayır' diyoruz. Sizin paradigmalarınız aynı, aynı yaklaşımlara sahipsiniz. Bilakis bu seçimde iki kutup varsa birisi Saadet Partisidir, diğeri de diğerleridir. Yani AK Parti ve CHP bizim açımızdan müşterek bir kutbu oluşturuyor. Çünkü İstanbul'u bugünkü keşmekeşlikten çıkaracak yaklaşımdan uzaklar."
Aydın, "Yeniden Refah Partisi ile hangi noktada ayrışıyorsunuz?" sorusuna karşılık, Milli Görüş'ün şu ya da bu yapının tekelinde olmadığını, bir hareketin soyla değil yolla yürüdüğünü ve kendilerinin eski genel başkanları Necmettin Erbakan'ın yolundan gittiklerini söyledi.
Kendilerini farklı gördüklerini belirten Aydın, "Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. Bu tasavvurun merkezinde insan, aile ve mahalle var. Merkezinde insanı, aileyi ve mahalleyi baz almadan bir İstanbul inşası mümkün değildir." dedi.
Projelerini anlattı
Aydın, göreve gelmeleri halinde devlet okullarında öğrencilerin beslenme saati için "Kantin Kart" uygulamasını devreye sokacaklarını, ucuz gıdaya erişim için de hal esnafıyla istişareli şekilde "Raf Market" uygulamasını başlatacaklarını anlattı.
0-2 yaş grubu çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere 125 metreküp ücretsiz doğal gaz temin edeceklerini aktaran Aydın, kuracakları Yeni Yuva Vakfı ile ekonomik nedenlerle evlenemeyen gençler için destek sağlayacaklarını belirtti.
Aydın, "pembe metrobüs" projelerini anımsatarak, "İstanbul'umuzda toplu taşımanın en yoğun olduğu saatlerde lebalep yolculuklar yapılıyor. Geçici çözüm olarak, hürmete en layık olan kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize alternatif ulaşım imkanı temin etmek için pembe metrobüsü devreye sokacağız." dedi.
Seçilmeleri halinde İstanbul'da 35 bin yeni taksiyi hizmete sokacaklarını, paylaşımlı yolculuğu İBB'nin uhdesine alacaklarını söyleyen Aydın, sokaklardaki sahipsiz köpekleri toplayacaklarını ve barınaklar inşa edeceklerini kaydetti.
Aydın, kentteki nüfusun kademeli olarak 8-10 milyona inmesi gerektiğini, cazip projelerle İstanbul'daki nüfusun bir kısmının Anadolu'ya taşınabileceğini sözlerine ekledi.
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