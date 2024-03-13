Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın\'dan İstanbul için çağrı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, "Dosdoğru çalışarak bu şehri dönüştüreceğiz. Bunun için desteğinize ihtiyacım var. En acil mahallelerimizden başlayarak, bu şehirde insanca bir yaşam isteyenler için hızlı ve büyük bir hareket başlatacağız" diye konuştu.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, X hesabından "Dosdoğru kadrolarımızla, dosdoğru belediyecilik anlayışımızla gece-gündüz çalışacak; bu şehri güçlendireceğiz" notuyla bir video paylaştı.
Aydın, videoda şunları ifade etti:
"Kıymetli vatandaşlarım; 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Acizliği, çaresizliği, beceriksizliği iliklerimize kadar hissettik. Koca şehirler, nice aileler yok oldu. Bu deprem ne ilk ne de sondu. Allah göstermesin; İstanbul'da her an yaşanabilecek bir deprem riski ortada öylece duruyor. Mühür sahiplerinin dilinde deprem sadece bir detay! Akıl almaz bir kayıtsızlık var. İtibarından tasarruf etmeyenler insan canına kıymet vermedi. Açıkça; 'İstanbul'a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum' diyebildiler, hepimiz işittik. 'İstanbul'u 5 yılda depreme hazır ederiz' diyerek oy isteyenler de iş başa düşünce, 'İstanbul yüz yıl da geçse dönüşemez' diyebildiler, işittik.
Kıymetli İstanbullular, size bunlardan hayır yok! Bunlardan hayır gelmez! Bunca hatayı, yanlışı ancak biz düzeltebiliriz ve düzelteceğiz. Dosdoğru çalışarak bu şehri dönüştüreceğiz. Bunun için desteğinize ihtiyacım var. En acil mahallelerimizden başlayarak, bu şehirde insanca bir yaşam isteyenler için hızlı ve büyük bir hareket başlatacağız. Şehir plancılarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz hazır. Dosdoğru kadrolarımızla, dosdoğru Belediyecilik anlayışımızla gece gündüz çalışacak, bu şehri güçlendireceğiz. 3 haftamız kaldı!"
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