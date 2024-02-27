Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın İş Yerlerini Ziyaret Etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Saadet Plaza'da bulunan iş yerlerini ziyaret etti. Aydın, ziyaretin ardından, "Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı aileleri, gençleri, çocukları kasıp kavuruyor. Esnafımız yaka silkiyor, sırf tezgahını ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyor. Biz başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu, güçlü bir inançla dile getiriyoruz. İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu, güçlü bir kararlılıkla ve inançla dile getiriyoruz. Göreve gelir gelmez ilk önce bu geçim sıkıntısından dolayı muzdarip olan ailelerin yaralarına merhem olmayı, asli görevimiz olarak görüyoruz" dedi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, İl Başkan Yardımcısı İslam İnce ve partililerle birlikte, Zeytinburnu'nda bulunan Saadet Plaza'daki iş yerlerini ziyaret etti. Çalışanlara kırmızı karanfil dağıtan Aydın, çalışanlar ve iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi.
"BAŞKA BİR İSTANBUL'UN MÜMKÜN OLDUĞUNU, GÜÇLÜ BİR İNANÇLA DİLE GETİRİYORUZ"
Aydın, ziyaret sonrası şunları söyledi:
"Başka bir İstanbul mümkün. İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün. Bu sürdürülebilir bir hal değildir. İstanbul tekinsizliğin kol gezdiği bir hale büründü. Büyük bir dağınıklık var. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, aileleri, gençleri, çocukları kasıp kavuruyor. Esnafımız yaka silkiyor, sırf tezgahını ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyor. Biz başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu, güçlü bir inançla dile getiriyoruz. İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu, güçlü bir kararlılıkla ve inançla dile getiriyoruz.
"ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYACINI GİDERİP KANTİN KART PROJESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"
Göreve gelir gelmez ilk önce bu geçim sıkıntısından dolayı muzdarip olan ailelerin yaralarına merhem olmayı, asli görevimiz olarak görüyoruz. Her şeyden önce okullarımıza aç karnına gidip gelen çocuklarımız kalmasın diye kantin kart projemizi süratle devreye sokacağız. Hiçbir çocuğumuz ilköğretimde beslenme saatinde sınıfın bir köşesinde, okulun bahçesinin bir köşesinde, o bir saatini aç karnına geçirmeyecek. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın bu ihtiyacını giderip kantin kart projesini devreye sokacağız. ve muhakkak ve mutlaka insanımızın, işsiz gençlerimizin iş bulana kadar toplu taşımada, ulaşımda ücretsiz istifadesini sağlayacağız. Yeni evlenen çocuklu ailelerin, gençlerin ekonomik sıkıntılarını hafifletebilmek adına doğal gaz ücretlerinde ilk 125 metreküpünü büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız. Bunlar acil dokunacaklarımızdır.
"İSTANBUL'UMUZA 35 BİN YENİ TAKSİYİ KAZANDIRACAĞIZ"
Taksi meselesini kati bir şekilde çözeceğiz. Taksi AŞ'yi kuracağız. İstanbul'umuza 35 bin yeni taksiyi kazandıracağız. Ne pahasına olursa olsun hiçbir gerekçe bunu İstanbul'umuza getirmemize engel olamayacaktır.
"EN TEMEL MESELEMİZ İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AZALTMA PROJESİDİR"
Tabii ki en temel meselemiz kalıcı uzun vadede İstanbul'un rahatlaması projemizdir. O da İstanbul'un nüfusunu azaltma projesidir. Adına memleket isterim projesi diyoruz. Gönüllü olarak İstanbul'umuzdan, insanlarımızı, kendi memleketlerine ya da tercih ettiği şehire gitme projelerini Kiptaş marifetiyle gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ayrıca kentsel dönüşümü de ücretsiz olarak yapacağız. Hazırlıklarımızı tam tamına bir bütün olarak dosdoğru olarak yerine getirdik. ve inşallah bunları gerçekleştireceğiz."
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