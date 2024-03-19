Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı: Hiçbir şerefli tüccar İsrail\'le ticaret yapmaz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, iktidarın İsrail ile yaptığı ticarete tepki gösterdi. Yazıcı, "Hiçbir şerefli tüccar, katil İsrail'le ticaret yapmaz. Hiçbir şerefli tüccar, terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmaz. Hiçbir şerefli tüccar, zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmaz" dedi.
Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın düzenlediği "İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De" programında konuştuğu bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, paylaştığı videodaki konuşmasında şu görüşleri savundu:
"Açık ve net konuşuyorum. Hiçbir şerefli tüccar, katil İsrail'le ticaret yapmaz. Hiçbir şerefli tüccar, terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmaz. Hiçbir şerefli tüccar, zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmaz. ve hiçbir şerefli devlet adamı, bu katliam ortaklığına izin vermez, veremez."
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İngiltere ve İrlanda'da düzenlenen anma programlarıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Türk Hava Şehitliği'nde yapılan törene diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları katıldı. İrlanda'da ise Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende şehitler ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına cevap vererek, İstanbul'un 7 milyar dolarlık kaynağının nerede olduğunu sordu. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, bütçenin yatırıma ayrılması halinde vaatlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul projesinin öncelikleri arasında olmadığını ve İstanbul Belediyesi'nin rant olarak görülmeyeceğini vurguladı. Kurum, su sorununu çözeceklerini, taksi yönetimini tek merkezden sağlayacaklarını, sokak hayvanlarına bakım merkezleri ve yaşam alanları oluşturacaklarını, dijital beyaz masa ile sorunların çözümünü takip edeceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, avukat Gökhan Taşkapan'ın verdiği ifadeye ulaşıldı. Taşkapan ifadesinde, CHP'nin kendilerine taşınmaz için teklifte bulunduğunu ve aradaki 2 milyon lira farkın Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün yardımıyla ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlattığını, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın ise süreci yönettiğini ifade etti.
Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
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