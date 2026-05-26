Saadet Partisi Kurban Bayramı Programını Açıkladı

Saadet Partisinin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, parti genel merkezini ziyaret edecek heyetler, Genel Başkan Yardımcıları Musa Öztürk ve Mehmet Fatih Akdağoğlu ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Yalçınkaya ve Genel Merkez Kadın Kolları GMYK Üyesi Elif Filik tarafından karşılanacak.

Saadet Partisi, 2 ayrı heyet halinde siyasi partileri ziyaret edecek. İlk heyet, BBP, Anavatan Partisi, MHP, DSP, CHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, BTP, Türkiye İttifakı Partisi ve CHP TBMM Grubuna ziyarette bulunacak.

İlk heyette Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tunçtan bulunacak.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Bölge Başkanı Ramazan Demir'in yer aldığı ikinci heyet ise Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, DYP, Hür Dava Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, DEM Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Gelecek Partisini ziyaret edecek.