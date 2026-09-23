Saadet Partisi lideri Arıkan, Avşarlar Derneği Genel Başkanı Kocakaya\'yı ağırladı

Saadet Partisi lideri Arıkan, Avşarlar Derneği Genel Başkanı Kocakaya'yı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından makamında kabul edildi. Partinin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar ve açıklama paylaşıldı.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve heyetini makamında kabul etti.
Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından, ziyarete ilişkin, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti" açıklamasıyla birlikte görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: ANKA
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