Saadet Partisi Lideri Arıkan: Bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacı 7 bin 690 lira - Son Dakika
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Saadet Partisi Lideri Arıkan: Bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacı 7 bin 690 lira

Saadet Partisi Lideri Arıkan: Bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacı 7 bin 690 lira
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara'da bir kırtasiyede ilkokul öğrencisinin okul ihtiyaçlarının 7 bin 690 lira tuttuğunu belirtti. Arıkan, hükümetin tüm ailelere okulların açıldığı sezonda bir asgari ücret tutarında eğitim yardımı yapması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacının 7 bin 690 lira olduğunu belirterek, "Eğitim herkesin fırsat eşitliği altında istifade etmesi gereken bir ihtiyaç. Bunun karşılanabilmesi için iktidarın bütün ailelere okulların açıldığı sezonda bir asgari ücret kırtasiye yardımı, eğitim yardımı yapması zaruri bir durumdur" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, okulların açılmasına sayılı günler kala Ankara'da İskitler'de kırtasiye alışverişine çıkarak velilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkati çekti. Arıkan, bir kırtasiye çalışanına, "Mehmet Şimşek ile aranız nasıl" diye sorması üzerine, "Pek iyi değil" yanıtını aldı. Yanındaki çocukla okul alışverişi yapacağını belirten ve okuldan verilen listedekilerin hesaplanmasını isteyen Arıkan, "Amcası, 5 bin 750 lira da formamız, hırkamız, pantolonumuz, tişörtümüz, beslenme çantamız tutuyormuş. Ne yapıyor, eklerseniz bunu? Bir öğrencinin maliyeti" diye konuştu.

"OKUL KIRTASİYELERİ BU KADAR TUTARSA ELEKTRİK FATURALARI NASIL ÖDENECEK?"

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokul üçüncü sınıfa giden kızımızın okul ihtiyaçlarını karşıladık. Sadece öğretmenlerinin verdiği listedeki alışverişleri yapmak için 7 bin 690 liralık bir bütçe karşımıza çıkıyor. Haliyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ailelerden üç çocuk talebi var. Üç tane çocuğu olan bir aile sadece kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 24 bin liralık bir bütçe ile karşı karşıya kalıyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söylüyorum. Okul kırtasiyeleri bu kadar para tutarsa elektrik faturaları nasıl ödenecek? Doğal gaz faturaları nasıl ödenecek? Su faturaları nasıl ödenecek?

İktidarın bu sorulara, insanlarımızın, orta ve düşük gelirli insanlarımızın haklı sorusuna, iktidarın cevap vermesi gerekiyor. Biz buradan bir kere daha çağrımızı yenilemek istiyoruz. Eğitim herkesin fırsat eşitliği altında istifade etmesi gereken bir ihtiyaç. Bunun karşılanabilmesi için iktidarın bütün ailelere okulların açıldığı sezonda bir asgari ücret kırtasiye yardımı, eğitim yardımı yapması zaruri bir durumdur. Hükümetin bu konuda okulların açıldığı bu hafta içerisinde böyle bir karar alıp ailelere destek vermesi çok büyük önem arz etmektedir."

Esnaf, başka bir konuyla ilgili şikayetlerini, "Bu üç harfli marketlerle ilgili sıkıntılar esnafın derdi çok. Her ürünü satıyorlar. Yani ondan da çok şikayetçiyiz. Şu anda hepsi kırtasiyeci olmuş durumda. Ondan da çok dertliyiz" ifadeleriyle dile getirdi. Bunun üzerine Arıkan, bunun da esnafın en büyük darbe yediği ve zorlandığı hususlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Esnaf, "Şu an mesela kırtasiye oldular. Okul kapanırken mesela bisikletçi oluyorlar. Bütün ürünleri, her şeyi satıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Asgari Ücret, Ekonomi, Ankara, Güncel, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Lideri Arıkan: Bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacı 7 bin 690 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Lideri Arıkan: Bir öğrencinin kırtasiye ihtiyacı 7 bin 690 lira - Son Dakika
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