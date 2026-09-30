Saadet Partisi lideri Arıkan, Eşel Mobil\'in kaldırılmasıyla akaryakıta zam uyarısı yaptı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eşel mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıta yeni zamların geleceğini belirterek, uygulamanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıta yeni bir zam dalgası daha geliyor. Tablo çok net: Bir tarafta 100 liraya bir litre benzin almakta zorlananlar, diğer yanda 100 liraya aldığı hisse senedini 4 bin liraya çıkararak köşeyi dönenler var! İktidara açık çağrımızdır: Oluşan ekonomik enkazın bedelini; vatandaşın sırtına vergi yükü bindirerek, milletin cebine el uzatarak kapatmaktan vazgeçin. Kaynağı alın teriyle geçinmeye çalışan dar gelirlinin cebinde değil; milyarlarca lirayı buharlaştıran fon vurguncularında, borsa oyunlarıyla servetine servet katanlarda arayın! Vatandaşı enflasyona ezdirmemek için akaryakıtta Eşel Mobil sistemi mutlaka devam etmelidir!"