Saadet Partisi'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı oldu

Saadet Partisi\'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan\'ın danışmanı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öz'e yeni görevinde başarılar dilendi.

(ANKARA) - Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Şerife Öz, Genel Başkanımızın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Sosyal Medya, Partiler, Güncel, Medya, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:11
“Yapay zeka durdurulsun“ tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu
"Yapay zeka durdurulsun" tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:08:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement