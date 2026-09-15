Saadet Partisi'nde Şerife Öz, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı oldu
Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öz'e yeni görevinde başarılar dilendi.
(ANKARA) - Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Şerife Öz, Genel Başkanımızın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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