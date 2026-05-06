Saadet Partisi'nden Barış Kurulu'na Sert Tepki

06.05.2026 18:24
Birol Aydın, Barış Kurulu'nu eleştirerek Filistin'deki insani duruma dikkat çekti.

(TBMM) - Sumud Filosu'na müdahale sonrası Türkiye'nin de üyesi olduğu "Barış Kurulu"nun açıklamalarına tepki gösteren Saadet Partili Birol Aydın, "Sözüm ona İslamcı camia, STK'ler, vakıflar, hocalar, yazarlar Erdoğan'ı üzmemek veya kızdırmamak için suspus olmuş ama Filistin'de soykırım devam ediyor; açlık, susuzluk, ilaçsızlık devam ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin 17 ila 31'inci maddelerini kapsayan ikinci bölümü görüşülecek.  Görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırılamaması, "Barış Kurulu"nun yardım filolarını hedef alan açıklamaları, Türkiye'nin bu kuruldaki hukuki ve siyasi konumu ile atılması gereken adımların görüşülmesi amacıyla verilen genel görüşme önergesi de gündeme geldi.

Önerinin gerekçesini İstanbul Milletvekili Birol Aydın sundu. Aydın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Meclis'te defalarca önergeler verildiğini ve kınama tezkereleri kabul edildiğini ancak "sonucun değişmediğini" ifade etti. Gazze'deki insani duruma değinen Aydın, "Filistin bugün ne halde?" diyerek uluslararası gelişmeleri hatırlattı.

"Biz ne zamandan beri ve niçin insani ve ahlaki kapasitemizi kullanamaz hale geldik?"

Geçen hafta insani yardım için yola çıkan Sumud Filosuna İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiğini belirten Aydın, buna ilişkin Meclis'te bir kınama tezkeresi daha kabul edildiğini hatırlattı. Aydın konuşmasında, Türkiye'nin de içinde yer aldığı kurulu eleştirerek, "Ülkemizin de yer aldığı bu kurul filoyu, Hamas'ı ve mazlumlara dayanışma gösteren bütün insanlığı hedef alan küstahça bir açıklama yaptı. Peki, sizin gıkınız çıktı mı? En alt düzeyden en cılız bir itiraz, bir ses yükseldi mi? Size ne oldu arkadaşlar? Ne olursa kendinize geleceksiniz, İsrail daha ne yapacak da siz ayılacaksınız, kendinize geleceksiniz? Suskunluğunuz, pusmuşluğunuz, sinmişliğiniz ne olursa son bulacak? Trump'ı geçtik, bir büyükelçiye dahi ses yükseltemediniz. Askeri kapasitemizi geçtik, biz ne zamandan beri ve niçin insani ve ahlaki kapasitemizi kullanamaz hale geldik? Kuzu ile kurdun arasında tarafsız kalmak ne demek? Mazlumun karşısında, zalimin safında yer almak ne demek?" ifadesini kullandı.

"Trump'ın küstahlığına susanlara, Trump'ın övgülerinden keyif alanlara da yazıklar olsun"

Siyasi partilere ve çeşitli kesimlere yönelik eleştirilerde de bulunan Aydın, "En sağından en soluna bütün yapılara söylüyorum çünkü maalesef hepsi sınıfta kaldı, iktidar ise Trump'ı üzmemek veya kızdırmak için suspus oldu. Sözüm ona İslamcı camia, STK'ler, vakıflar, hocalar, yazarlar Erdoğan'ı üzmemek veya kızdırmamak için suspus olmuş ama Filistin'de soykırım devam ediyor; açlık, susuzluk, ilaçsızlık devam ediyor. Koca bir camia Erdoğan'ın hatırına, Erdoğan da Trump'ın hatırına Gazze'yi yalnızlığa terk etmiş durumda; yazıklar olsun. Gazze için çakma eylemler tertip edip toplumsal şalter görevi yapanlar, İran karşısında bir basın açıklaması yapmayanlara da yazıklar olsun. Trump'ın küstahlığına susanlara, Trump'ın övgülerinden keyif alanlara da yazıklar olsun." dedi.

"Barış Kurulu'nun sosyal medya hesabından Sumud filosu için 'aşk teknesi aktivizmi' ifadesi kullanıldı"

Öneri üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "Bakın, bu Sumud gemisindeki hadiseden ki 20 vatandaşımızın da uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından el konulduğu bu olaydan sonra Türkiye'nin de üyesi olduğu Barış Kurulunun sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı ve bu açıklamada bu insani yardım faaliyeti için 'aşk teknesi aktivizmi' ifadesi kullanılıyor ve bu insanlar, oraya insani yardım götürmek üzere her türlü tehlikeyi göze alan bu yürekli insanlar ise sosyal medya profillerini büyütmek için insanların sefaleti üzerinden ticaret yapmakla suçlanıyor. Peki, bunu kim yapıyor? Tekrar ifade ediyorum, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da orada oturduğu Barış Kurulu yapıyor, Barış Kurulu adına bu yapılıyor. Yani bu açıklama, değerli AK Parti milletvekilleri, sizin açıklamanız. Bakın, sizin AK Parti olarak kendi iktidarınızda Dışişleri Bakanınızı oturttuğunuz Kurulun sosyal medya hesabından bu paylaşım yapılıyor." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi'nin önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
