Saadet Partisi\'nden Gazze Tepkisi

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İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Gazze boşaltılamaz" yazılı pankart açarak, ABD ve İsrail aleyhinde slogan atıp dövizler taşıdı.

Daha sonra basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, İsrail'in Gazze'de tam 467 gün soykırım gerçekleştirdiğini ve tüm uluslararası hukuku yok sayarak kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 binin üzerinde Gazzeliyi katlettiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözleri önünde hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alındığını hatırlatan Yalçınkaya, "Gazze'de binalar yıkıldıkça insanlığın temel değerleri de yıkıldı. Gazzeli mazlumlarla beraber vicdan da öldü. Atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları, hukuk gibi kavramları da yerle yeksan oldu. Nazileri aratmayan İsrail'in terörist askerleri, Hitler'i aratmayan katil Netanyahu'nun emri ve emperyalistlerin desteği ile Gazze'yi adeta rehin aldı. İnsanların en temel hak ve hürriyetleri bile yok sayıldı. Hastanelere sığınanlara ölüm yağdırıldı. Yüz binlerce mazlum açlık, susuzluk ve soğukla sınandı. En sonunda ise yerlerinden, yurtlarından göçe maruz kaldılar." diye konuştu.

Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçu işlediği tescillenen Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve ardından ABD Başkanı Trump'la düzenlediği basın toplantısına değinen Yalçınkaya, kanlı planların şekil değiştirdiğinin görüldüğünü ifade etti.

Söz konusu toplantıda Trump'ın bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini belirten Yalçınkaya, bu plana göre Gazzelilerin Ürdün ya da Mısır'a sürgün edileceğini ve ABD'nin gerekirse Gazze'ye asker göndereceğini, bunun da kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gazze'nin geleceğine sadece Gazzelilerin karar verebileceğini vurgulayan Yalçınkaya, "Gazze'nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

Yalçınkaya, Türkiye başta olmak üzere her ülkenin ve liderin, Trump'ın açıklamalarına karşı net bir tavır göstermesi gerektiğini dile getirdi.