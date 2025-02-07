Saadet Partisi\'nden Trump\'a Gazze Tepkisi

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Samsun'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Subaşı Meydanı'nda toplanan partililer, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "Gazze, Gazzelilerindir", "Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık", "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet" yazılı pankart ve dövizler taşıyan partililer, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı.

Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Trump'la düzenlenen basın toplantısının, kanlı planların şekil değiştirdiğini gösterdiğini söyledi.

"Gazze, ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır"

Dünyayı ABD'nin oyun sahası gören Trump'ın bu toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini hatırlatan Şen, şunları dile getirdi:

"Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecek yani deniyor ki: 'Biz mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız.'. And olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze, masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze, ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır."

Trump'ın bu açıklamasını kınayan Şen, Gazze'nin geleceğine sadece ve sadece Gazzelilerin karar vereceğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğinin altını çizen Şen, "Gazze'yi bir kurşun atmadan teslim almak isteyen bu zihniyete karşı dik durulmalıdır. Bu kalenin burçları inancın, vicdanın, kahramanlığın ve insanlığın burçlarıdır. Bu burçlar düşerse atılacak kurşun Ankara'ya, Cidde'ye, Kahire'ye, İslamabad'a düşer. Biz diyoruz ki bu topraklara ait olmayanların yayımladıkları deklarasyonla buraya işgalci olarak gelenler ve okyanus ötesinden ses yükseltenler, Gazze hakkında söz söyleme hakkına sahip değildir. Bir kez daha canını veren on binlerce kahramanın ve mazlumun inancı ve cesaretiyle söylüyoruz. Gazze, Gazzelilerindir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından ABD ve İsrail bayrakları yakan grup, daha sonra dağıldı.