Saadet Partisi'nden Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saadet Partisi'nden Trump'a Gazze Tepkisi

Saadet Partisi\'nden Trump\'a Gazze Tepkisi

Samsun'da Saadet Partisi üyeleri, Trump'ın Gazze planını protesto ederek Filistin'e destek verdi.

07.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Subaşı Meydanı'nda toplanan partililer, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "Gazze, Gazzelilerindir", "Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık", "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet" yazılı pankart ve dövizler taşıyan partililer, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı.

Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Trump'la düzenlenen basın toplantısının, kanlı planların şekil değiştirdiğini gösterdiğini söyledi.

"Gazze, ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır"

Dünyayı ABD'nin oyun sahası gören Trump'ın bu toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini hatırlatan Şen, şunları dile getirdi:

"Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecek yani deniyor ki: 'Biz mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız.'. And olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze, masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze, ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır."

Trump'ın bu açıklamasını kınayan Şen, Gazze'nin geleceğine sadece ve sadece Gazzelilerin karar vereceğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğinin altını çizen Şen, "Gazze'yi bir kurşun atmadan teslim almak isteyen bu zihniyete karşı dik durulmalıdır. Bu kalenin burçları inancın, vicdanın, kahramanlığın ve insanlığın burçlarıdır. Bu burçlar düşerse atılacak kurşun Ankara'ya, Cidde'ye, Kahire'ye, İslamabad'a düşer. Biz diyoruz ki bu topraklara ait olmayanların yayımladıkları deklarasyonla buraya işgalci olarak gelenler ve okyanus ötesinden ses yükseltenler, Gazze hakkında söz söyleme hakkına sahip değildir. Bir kez daha canını veren on binlerce kahramanın ve mazlumun inancı ve cesaretiyle söylüyoruz. Gazze, Gazzelilerindir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından ABD ve İsrail bayrakları yakan grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Filistin, İsrail, samsun, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:09:06. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.