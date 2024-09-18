Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı

Saadet Partisi\'nden Yeni Anayasa Çağrısı

Mahmut Arıkan, herkesin kendini parçası hissedeceği bir anayasa yapılmasını önerdi.

18.09.2024 14:49
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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, "Öyle bir anayasa yapalım ki bir 40 yıl daha bunu tartışmakla uğraşmayalım. Kimseyi dışarıda bırakmayan, aidiyet duygusunu güçlendiren ve herkesin kendisini bir parçası hissettiği bir anayasaya Saadet Partisinin kapıları her zaman açıktır." dedi.

Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arıkan, saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, "Ekonomiyi bir türlü rayına koyamayan iktidar ve şürekası faturayı EYT'ye ve güya kendisini buna mecbur eden muhalefete kesti. EYT'liler yakında ekonomik krizin temel sebebi ilan edilirse şaşırmayalım." diye konuştu.

GSM operatörlerinin fahiş bir fiyatlandırma yaptığını belirterek, buna yönelik eleştirilerini dile getiren Arıkan, yavaş internetin astronomik rakamlarla müşteriye yansıtıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Öğretmene uygulanan şiddet normalleştirilmemelidir"

Türkiye'de en acil çözülmesi gereken konunun ekonomiden önce milli eğitim olduğunu aktaran Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha 20 yıl önce bu ülkede öğretmene bırakın şiddet uygulamayı itiraz etmek bile edebe, ahlaka aykırıydı. Fakat eğitimin başsız ve denetimsiz bırakılması toplum psikolojisini ve sosyolojik değerlerimizi alt üst etti. Bugün geldiğimiz nokta, kesinlikle bizim hak ettiğimiz yer değildir. Bunlar acilen değiştirilmelidir. Söylerken bile hicap duyuyorum ama öğretmene uygulanan şiddet, doktorlarımıza uygulanan şiddet gibi normalleştirilmemelidir."

Anayasa tartışmalarına da değinen Arıkan, "darbe anayasasının" Türkiye'ye yakışmadığını ifade etti.

Yeni anayasaya karşı olmadıklarını vurgulayan Arıkan, "Fakat öyle bir anayasa yapalım ki bir 40 yıl daha bunu tartışmakla uğraşmayalım. Kimseyi dışarıda bırakmayan, aidiyet duygusunu güçlendiren ve herkesin kendisini bir parçası hissettiği bir anayasaya Saadet Partisinin kapıları her zaman açıktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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