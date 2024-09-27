Saadet Zinciri Dolandırıcılığına Tutuklama - Son Dakika
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Saadet Zinciri Dolandırıcılığına Tutuklama

Iğdır'da 'saadet zinciri' operasyonunda F.Y. tutuklandı, suçlamaları reddetti.

27.09.2024 22:41
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TUTUKLANDI; SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Iğdır'da 'saadet zinciri' yöntemi ile çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen F.Y., İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. İstanbul'da çıkarıldığı adliyede SEGBİS aracılığı ile ifadesi alınan F.Y., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesini 3 avukatı eşliğinde veren F.Y., 2024 yılı şubat- mart aylarında Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinde gezindiği sırada Pitrex isimli bir grup gördüğünü, bu grupta kar amaçlı yatırım yapılabilen paylaşımlar olduğunu söyledi.

Kendi imkanlarıyla yaptığı araştırma sonucunda Pitrex isimli sayfaya davetiye usulüyle üye olunduğunu, 300- 500 dolar yatırım yapılabileceğini, günlük kar sağlanabileceğini gördüğünü ifade eden F.Y, "Daha sonra internet üzerinden yaptığım araştırmada bir şahsın davetiye kodunu paylaştığını gördüm. Bu davetiye kodunu kopyalayarak ben de bu siteye üye oldum. Önceleri küçük meblağda yatırım yaparak küçük miktarlarda para kazandım ve çektim. Ne kadar para çektiğimi tam olarak hatırlayamıyorum. Bu sistemden kazandığım paraları tekrar sisteme yükleyerek para kazanmaya çalıştım. Böyle bir işten para kazanabileceğimi görünce çevremdeki insanlarla da bu durumu paylaştım. Bana sormuş olduğunuz H.A., T.A., M.A.A., T.A., S.C.A. ve M.Ç. isimli şahıslarla doğrudan tanışmadım. Benim üye yaptığım kişilerin alt üyeleri olabilirler. Ben şahsen kendi akrabalarım olan kardeşim, amca çocuklarıma veya yakın arkadaşlarıma davetiyeyi göndererek sisteme dahil olmalarını sağladım. Kendi yakın arkadaş ve akrabalarım olan yaklaşık 20- 30 kişiler ile tam tarihini hatırlamadığım bir zaman diliminde bir işletmede yemek yedik. Yemekteki maksadımız reklam değildi. Daha sonra onların yaptığı alt üyeler nedeniyle sistemde benim alt üye sayım yaklaşık 2 bin üye olarak gözükmektedir. Iğdır'da benim alt üye sayımın fazla olması nedeniyle sanki şahısları ben yönlendirmişim ve sisteme dahil olmuşlar gibi bir algı oluştu" diye konuştu.

'İLK YATIRDIĞIM PARA SÜRECİNDE KAR YAPTIKÇA BU PARAYI TEKRAR SİSTEME YÜKLEDİM'

Bu algıyı bertaraf etmek için bir düğün salonunda toplantı organize ettiğini vurgulayan F.Y., ifadesinde şunları söyledi:

"Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Iğdır'da birkaç web sitesi üzerinden aleyhime yapılan haberler olması nedeniyle çekinerek karakola telefon açarak, aleyhime insanların haberler yaptığını, çekindiğim için İstanbul'a oğlumun yanına gideceğimi bildirdim. Gidebileceğimi söylediler Iğdır'dan ayrıldım. Pitrex isimli sayfaya bugüne kadar cebimden 60 bin para yatırmıştım. En son Pitrex bir kampanya yaptı ve para miktarını fonda belirli bir süre beklemesi durumunda yüzde 100 kar vereceğini söyledi. Bunun üzerine bende de şahsi sermayemden 12 bin dolar daha sisteme yükledim. İlk yatırdığım para sürecinde kar yaptıkça bu parayı tekrar sisteme yükledim. Ayrıca son dönemde 111 bin dolarlık kısmı sistemde 195 bin dolar civarında para gözüküyordu. Bu parayı çekebilmem için fonun çekim tarihi olan 26 Ekim 2024 tarihine kadar beklemem lazımdı. 12 bin dolar sisteme yüklemem gerekiyordu. Kalan 85 bin dolar 10'uncu aya kadar beklemem durumunda 3 gün içinde çekilebilir durumdaydı. Sistemden para talep edilmesi mesajı geldi. Yarım gün kadar sistem kullanılmadı daha sonra sistem çalıştı. Bu olaydan önce sistemin hacklendiğine dair mesaj geldi. Daha sonra sistem kullanılmaya devam etti. Sonra insanlar beni aramaya başladı. Para çekilmesi için 100 dolar para yatırılması gerektiğinde dair bir uyarı geldi. 100 dolar yatırın uyarısıyla insanlar beni armaya başladı. Ben de bu nedenle Iğdır'dan ayrıldım. Öğrendiğim kadarı ile sisteme 100 dolar yatırıp parasını çekmeye çalışanlar varmış. Şu an sistem halen aktiftir. Ben de anlattığım gibi sisteme para yükleyen insanlardan biriyim, üye sayımın çok olması nedeni alt üyelerimin aktif olmalarıdır. Üyelerimin aktif olarak üye kaydetmesi nedeniyledir. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Mahkeme, F.Y.'yi 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Saadet Zinciri Dolandırıcılığına Tutuklama - Son Dakika

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