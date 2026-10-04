Saat 14.19\'da Adana Saimbeyli\'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Saat 14.19'da Adana Saimbeyli'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,99 kilometre derinlikte kaydedildiği belirlendi.
(ANKARA) - Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: ANKA
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