Sabahattin Ali, Ölümünün 78. Yılında Beşiktaş'ta Anıldı.

04.04.2026 19:40
Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Türk edebiyatının cesur ve unutulmaz kalemi Sabahattin Ali Beşiktaş'ta anıldı. "Başın Öne Eğilmesin" başlıklı söyleşide konuşan TYS Genel Sekreteri, yazar Tahir Şilkan Sabahattin Ali'nin muhalif duruşuna ve toplumcu gerçekçilik ekolünün en büyük isimlerinden olduğuna vurgu yaptı. Şilkan, "Sabahattin Ali, 78 yıl geçmesine rağmen sürekli anılan bir yazar. Bu Sabahattin Ali'nin unutulmadığını, yaşadığını gösteriyor. Bir yazar için ne kadar sevindirici" dedi.

Beşiktaş Belediyesi yazar, düşünür ve gazetecileri okurlarıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe'de düzenlenen söyleşide Türk edebiyatının cesur ve unutulmaz kalemi Sabahattin Ali anıldı. Araştırmacı, yazar Aydın Tonga'nın moderatör olduğu "Başın Öne Eğilmesin" başlıklı söyleşide, yazar Atilla Birkiye ve Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Sekreteri, yazar Tahir Şilkan, ölümünün 78. yılında Sabahattin Ali'nin eserleri, fikirleri ve edebi mirası hakkında konuştu, muhalif duruşuna vurgu yaptı.

"Sabahattin Ali'nin eserleri hakkında yazmak benim için büyük bir onur"

Bir sözlük-deneme çalışması olan Sabahattin Ali'nin Yapıtlarını Sevme Sözlüğü"nün yazarı Atilla Birkiye 70'li yılların ortalarında Sabahattin Ali'nin eserlerine yoğunlaştığını belirterek şunları ifade etti:

"Sabahattin Ali gibi ölümsüz bir ismin bütün kitaplarıyla ilgili yazı yazmışlığım vardı. Bu yazılarla birlikte bu ölümsüz isim hakkında bir kitap yazma fikri belirdi. Bu benim için büyük bir onur. Roman yazmaya da beni, Sabahattin Ali'nin hikayeciliği, romancılığı teşvik etmiştir diyebilirim. O bizim hassas noktalarımızdan biri. Tıpkı Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Arif Damar, Hasan İzzetin Dinamo, Rıfat Ilgaz, A. Kadir gibi. Sürekli polis takibi, tutuklama, işkence…Tabi en dehşetli sonu Sabahattin Ali yaşıyor. Hala tam bilinmeyen bir şekilde 41 yaşında katlediliyor."

"Sanatçı kitle ile birlikte ıstırap çekecek, halk ile birlikte gülecek, onunla birlikte isyana kalkacaktır"

Tahir Şilkan ise Sabahattin Ali'nin muhalif duruşuna ve toplumcu gerçekçilik ekolünün en büyük isimlerinden olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Sabahattin Ali, 78 yıl geçmesine rağmen sürekli anılan bir yazar. Bu Sabahattin Ali'nin unutulmadığını, yaşadığını gösteriyor. Bir yazar için ne kadar sevindirici. Sabahattin Ali, gerçekçilik anlayışını toplumculuğa yönelterek, öykücülüğümüzün temelini atmıştır. Sabahattin Ali'ye gelinceye kadar çok önemli yazarlar gerçekçi, önemli hikayeler yazmıştır ama toplumsal sorunlarına değinmemişlerdir. Sabahattin Ali sadece gerçekçi hikayeler yazmayıp, toplumun değişip dönüştürülmesi kaygısını da yaşamıştır. Sabahattin Ali'ye göre, sanat, insana insanı, hayatı ve bunların anlamını öğretmekle görevlidir… Sanatçı kitle ile birlikte ıstırap çekecek, halk ile birlikte gülecek, onunla birlikte isyana kalkacaktır."

Program, Beşiktaş Belediyesi'nin Atilla Birkiye ve Tahir Şilkan adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) gerçekleştirdiği bağışın plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

