Şaban Yılmaz\'a Veda Töreni

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla İstanbul Adliyesinde veda töreni düzenlendi.

Adliyenin A kapısında düzenlenen törene, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, başsavcıvekilleri, ağır ceza mahkemesi başkanları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Burada konuşan Bekir Altun, Yılmaz'ın çözüm odaklı çalışma yaşamı olduğunu, İstanbul Adliyesine atanmadan önce de disiplinli bir çalışma hayatı bulunduğunu dile getirdi.

Yılmaz ile uyumlu bir çalışma sürdürdüklerini anlatan Altun, "Kendisine en derin şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum." dedi.

Şaban Yılmaz ise 4 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını ve bugün itibariyle görevini tamamladığını söyledi.

İşini yaparken vicdanlı, merhametli ve adil olmaya dikkat ettiğini, mağdurun sesi olmaya çalıştığını söyleyen Yılmaz, bunları adliye personeliyle gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekilliğinden Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Yılmaz'ın, dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Şaban Yılmaz, İstanbul Adliyesinin bir bakan yardımcısı daha çıkardığını söyledi.

Konuşmaların ardından Şaban Yılmaz'a, Adalet Komisyonu Başkanı Altun ve adliye personeli tarafından çiçek takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.