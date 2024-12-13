Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması Sona Erdi

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Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği "Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması"nın başvuruları sona erdi.

???????"Çok Göç Olmadan Çek" sloganıyla düzenlenen yarışmanın finalistleri 10 Ocak 2025'te açıklanacak. Finalistler arasından dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreni ise 5 Şubat 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İklim değişikliğinin sebep olduğu "İklim Göçü" temasını işleyen yarışmaya, yurt içinden ve dışından 158 film ile başvuru yapıldı.

En fazla başvuru alınan iller arasında İzmir yer alırken Kanada'nın Montreal ve Kırgızistan'ın Bişkek şehirlerinde yaşayan yönetmenler de yarışmaya başvurdu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan eserler açıklanacak ve finalistler arasından dereceye girenler ödül töreni ile duyurulacak.

Temaya uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin lira, ikincisi 40 bin lira, üçüncüsü 25 bin lira ile ödüllendirilecek. "Sosyal Etki Ödülü" kazanan eserin sahibi ise 25 bin liranın sahibi olacak.

9 yılda yarışmaya iki bin 106 başvuru yapıldı

Yarışmada bugüne kadar, mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ayrımcılık, dijital yalnızlık, değişen iklimler, hayatlar, yeni dünyada yeni meslekler, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınlar ve su krizi sorunları sanat aracılığıyla ele alındı.

Sinemanın yaratıcı bakış açısı ve etki gücü ile sosyal konular hakkında farkındalık yaratılmasına katkı sağlayan yarışma, Türkiye'nin dört bir yanındaki yönetmenlerden olduğu kadar yurt dışından da büyük ilgi gördü.

Yarışmaya 9 yılda yurt içinden ve dışından iki bin 106 film başvurusu yapıldı.