Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Başvuruları Açıldı

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Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği kısa film yarışmasının bu yılki başvuruları açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "iklim göçü" temasıyla düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi.

"Çok Göç Olmadan Çek" sloganını taşıyan yarışmaya başvurular, "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, iklim değişikliğinin hem iç hem de sınır ötesi göç için itici güçlerden biri haline geldiğini belirtti. Safkan, şunları kaydetti:

"İklim göçü, etkilerini bugünden hissettiğimiz ve kolektif olarak acil şekilde harekete geçilmesini gerektiren iklim krizinin sonuçlarından biri. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 2022'de yayınlanan 'İklim Değişikliği ve Gelecekteki İnsan Hareketliliği Raporu' dünyada son 10 yılda iklim değişikliği sebebiyle yılda ortalama 21,6 milyon kişinin ülkeleri içinde göç etmek durumunda kaldığını ortaya koyuyor. Bu yılki kısa film yarışmamızın temasını, önümüzdeki dönemde sonuçlarını derin şekilde yaşayacağımız bu küresel probleme ayırdık ve 'Çok Göç Olmadan Çek' sloganını seçtik. Sanatın toplumsal konular üstündeki etki gücü sayesinde, bu meselenin daha görünür hale geleceğine ve ülke çapında farkındalığın artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Böylesine önemli bir problem karşısında düşünen, sorgulayan ve sanat aracılığıyla kendini ifade etmek isteyen tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz."

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise "Bu yıl 9. kez yapılacak bu yarışma, yine çok önemli bir konuyu ele alıyor. Bir sinemacı için çağının aynası olmak aynı zamanda bir misyon. Üretilen eserlerin hem farkındalık yaratması hem de bir iz bırakmasının yanı sıra bu tema ile üretilen her işin öne çıkma olasılığı çok yüksek. Bu kadar önemli bir temanın olduğu filmlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında çok önemli etki yaratacağını düşünüyoruz. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, yarışma filmlerinin yanı sıra market seçkisi, atölyeler, ustalık sınıfları ile bu yıl yine bir dolu sinemacıyı kucaklayacak. Şimdiden gelecek filmler için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Yarışma şartları

Yarışmaya başvuracak eserler, en fazla 5 dakika uzunluğunda olacak ve "İklim Göçü" konusunu ele alacak.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması isteniyor.

Yarışmada kısa filmlerin birincisi 60 bin, ikincisi 40 bin, üçüncüsü 25 bin lira ödülün sahibi olacak. "Sosyal Etki Ödülü" de 25 bin lira ile ödüllendirilecek.